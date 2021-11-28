كوفيد-19: إسرائيل تغلق حدودها أمام الأجانب وأوميكرون تصل أستراليا

أعلنت السلطات الإسرائيلية أنها ستمنع دخول الرعايا الأجانب إلى أراضي الدولة العبرية اعتبارا من مساء الأحد على أمل إبطاء انتشار المتحورة الجديدة لفيروس كورونا "أوميكرون" التي تأكدت إصابة واحدة بها في البلاد.

وقال مكتب رئيس الوزراء نفتالي بينيت في بيان إن "دخول الرعايا الأجانب إلى إسرائيل محظور باستثناء الحالات التي توافق عليها لجنة خاصة"، موضحا أن الإجراء يدخل حيز التنفيذ مساء الأحد.

وقال البيان إنه سيُطلب من المواطنين الإسرائيليين الذين تم تلقيحهم إجراء فحص (بي سي آر) والتزام حجر ذاتي لثلاثة أيام، على أن تبلغ مدة الحجر سبعة أيام لغير المطعمين.

وجاءت هذه القرارات التي يفترض أن توافق عليها الحكومة صباح الأحد، في ختام اجتماع لمجلس الوزراء المكلف مكافحة فيروس كورونا. وهي توقف إعادة فتح الحدود في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر أمام السياح الأجانب الذين تلقوا اللقاح.

وقالت السلطات إنه لن يتم تغيير القواعد الخاصة بالتجمعات باستثناء شرط تقديم طلب تصريح صحي للتجمعات التي تضم خمسين شخصا بدلا من مئة سابقا.

أوميكرون تصل أستراليا

قال مسؤولون صحيون الأحد إنهم اكتشفوا إصابتين بالمتحورة أوميكرون في أستراليا للمرة الاولى بعد إجراء اختبار لراكبين من جنوب إفريقيا وصلا إلى سيدني.

وأوضحت هيئة الصحة في ولاية نيو ساوث ويلز أنها أجرت اختبارات عاجلة للتسلسل الجينومي وأكدت أن المتحوّرة الجديدة موجودة لدى راكبين وصلا السبت إلى سيدني.