شاهد: الصين تفرض الإغلاق والحجر الصحي على نصف مليون شخص في مقاطعة تشجيانغ بسبب تفشي الوباء مجددا

قامت السلطات الصينية بفرض الإغلاق والحجر الصحي على أكثر من نصف مليون شخص في مقاطعة تشجيانغ، الثلاثاء بعد تفشي وباء كوفيد-19 في المنطقة التجارية.

نصف مليون صيني في الحجر الصحي

أبلغت مقاطعة تشجيانغ، وهي مركز رئيسي للصناعة والتصدير عن 44 حالة إصابة جديدة الثلاثاء مما رفع العدد الإجمالي للمصابين منذ أواخر الأسبوع الماضي إلى ما يقرب من 200 مصاب.

وقال مسؤولون صينيون إن أكثر من 540 ألف شخص وضعوا في الحجر الصحي الإلزامي في تشجيانغ.

كما علق عدد من المصانع والشركات المدرجة في البورصة في هانغتشو، الانتاج. ويقول تشوبنغ شينغ، كبير المحللين الاستراتيجيين في الصين إن "إغلاق مصانع تشجيانغ سيؤثر على سلاسل التوريد في مختلف القطاعات وخاصة الألياف والمنسوجات".

دورة الألعاب الأولمبية الشتوية

سيطرت الصين، حيث ظهر الفيروس لأول مرة في نهاية 2019، على الجائحة إلى حدّ كبير، لكنها لا تزال تواجه حالات تفشٍ متفرقة تحاول القضاء عليها باللجوء إلى تدابير جذرية كالعزل وفحوص الكشف عن "كوفيد-19" على نطاق شامل ومكثف والتلقيح الذي يبدأ مع الأطفال البالغين من العمر ثلاثة أعوام.

تواجه دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقررة في بكين في الفترة ما بين 4 و20 شباط/فبراير 2022، سلسلة من التعقيدات وأهمها تفشي الوباء ومقاطعة بعض الدول لدورة الألعاب. كما أغلقت الصين حدودها عملياً منذ آذار/مارس 2020، ما فرض أن تقام ألعاب بكين في فقاعة لن يتمكن الخروج منها حوالي 2900 رياضي متوقع مشاركتهم في الحدث الذي يقام كل أربعة أعوام.