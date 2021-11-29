هل تتسبب سلالة أوميكرون بمرض كوفيد-19 أكثر شدة؟

قالت منظمة الصحة العالمية يوم الأحد إنه لم يتضح بعد ما إذا كان المتحورة الجديدة من فيروس كورونا (أوميكرون) أشد عدوى مقارنة بمتحورة سارس كوف-2 أو إذا كان يتسبب في مرض أشد خطورة.

وأضافت المنظمة "البيانات الأولية تشير إلى أن هناك معدلات متزايدة من دخول المستشفيات في جنوب إفريقيا، لكن قد يكون ذلك بسبب زيادة الأعداد الإجمالية للمصابين وليس نتيجة إصابتهم بشكل محدد بمتحورة أوميكرون".

ومع ذلك أكدت المنظمة في بيان أن الأدلة الأولية تشير إلى أن هناك احتمالاً أكبر للإصابة مجدداً بالمتحورة.

وأوضحت المنظمة أنها تعمل مع خبراء فنيين لفهم الأثر المحتمل للمتحورة على الإجراءات الوقائية الحالية ضد مرض كوفيد-19، بما في ذلك اللقاحات.

وقالت "ليس هناك معلومات حالياً للإشارة إلى وجود أعراض مرتبطة بمتحورة أوميكرون تختلف عن أعراض المتحورات الأخرى".

وأضافت "الإصابات الأولية المسجلة في دراسات جامعية تفيد بأن إصابة الأفراد الأصغر سناً بالمرض تميل إلى الاعتدال أكثر، لكن فهم مستوى شدة متغير أوميكرون سيستغرق أياماً أو عدة أسابيع".