شاهد: رياح عاتية تقتلع سقف منزل في أسطنبول

قال مكتب الحاكم في بيان إن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب 19 آخرون في اسطنبول يوم الاثنين، بسبب الرياح الشديدة التي اجتاحت أسطنبول والمناطق المحيطة بها.

وأوضح البيان: " بسبب الظروف الجوية السيئة التي سببتها الرياح الجنوبية الغربية التي اجتاحت اسطنبول فقد أربعة أشخاص حياتهم صباح الاثنين أحدهم أجنبي وثلاثة مواطنيين، كما أصيب 19 ثلاثة منهم في حالة حرجة".

وأظهرت لقطات مصورة لحظة اقتلاع الرياح لسقف أحد المنازل ولمارة يهربون من آثار الحطام المتطاير.

استمرار الرياح القوية

وبلغت سرعة الرياح حوالي 130 كيلومترا في الساعة، وفقا للمديرية العامة للأرصاد الجوية في تركيا. كما حذرت المديرية من احتمال استمرار الرياح القوية غدا الثلاثاء وتوقع لأحوال جوية قاسية في المقاطعات القريبة لاسطنبول مثل مدينة إزمير الساحلية الغربية.

وأبلغت الخطوط الجوية التركية عن اضطرابات في جدول الرحلات الجوية فيما أغلق مضيق البوسفور أمام حركة المرور من كلا الاتجاهين.