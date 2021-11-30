ماكرون يستقبل الثلاثاء وزير الخارجية الإسرائيلي

أكد الإليزيه الإثنين أن الرئيس الفرنسي سيستقبل بعد ظهر الثلاثاء وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد في إطار زيارة لأوروبا تهدف إلى التأثير على موقف باريس ولندن بشأن الاتفاق حول النووي الإيراني.

إسرائيل ليست من بين الدول المدعوة إلى محادثات إحياء الاتفاق الدولي لعام 2015 التي استؤنفت الاثنين في فيينا بعد توقف دام خمسة أشهر.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الأحد إن بلاده "قلقة للغاية بشأن الاستعداد لرفع العقوبات والسماح بتدفق المليارات إلى إيران مقابل قيود غير كافية على البرنامج النووي".

بالإضافة إلى الملف الإيراني، من المنتظر أن يناقش يائير لابيد مع الرئيس الفرنسي برنامج التجسس "بيغاسوس" الذي طورته شركة "ان اس او" الإسرائيلية، وفق ما علمت وكالة فرانس برس من مصادر دبلوماسية.

وكان اتحاد وسائل إعلام قد كشف أن أحد هواتف الرئيس الفرنسي تعرض للاختراق بواسطة برنامج "بيغاسوس"، الأمر الذي "زعزع" العلاقة بين فرنسا وإسرائيل في الأشهر الأخيرة، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي وكالة فرانس برس.