كوفيد-19: آخر التطورات المتعلقة بانتشار المتحور أوميكرون

في ما يأتي آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في العالم في ضوء أحدث الأرقام والتدابير الجديدة والوقائع الأربعاء:

فرنسا ستستأنف الرحلات الجوية مع دول إفريقية

أعلنت فرنسا الأربعاء أنها ستستأنف الرحلات الجوية مع دول إفريقيا الجنوبية اعتبارا من السبت، ولكن مع فرض قيود "جذرية" تسمح فقط بقدوم المواطنين الفرنسيين ومواطني الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى دبلوماسيين وطواقم الجو.

وسيخضع هؤلاء المسافرون لفحص الكشف عن كوفيد لدى الوصول مع إلزامية الحجر سبعة أيام حتى وإن كانت النتيجة سلبية، والحجر عشرة أيام في حال كانت النتيجة إيجابية، حسبما أعلن المتحدث باسم الحكومة غابريال أتال في أعقاب اجتماع حكومي أسبوعي.

الاتحاد الأوروبي يدرس إمكانية جعل التلقيح إلزاميا

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أن الوقت قد حان "للتفكير في جعل التلقيح إلزاميا" مع ارتفاع معدلات العدوى داخل دول الاتحاد. ويدرس النواب الألمان جعل التلقيح إلزاميا بحلول نهاية العام.

وقالت فون دير لايين إن لقاحات فايزر/بايونتيك للأطفال ستتوفر في الاتحاد الأوروبي بحلول 13 كانون الأول/ديسمبر.

كوفاكس تسلم 11 مليون جرعة

سجلت آلية كوفاكس لإعادة توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد على الدول الفقيرة معدلا قياسيا الأربعاء لكن رئيس تحالف اللقاحات دعا الأربعاء الدول المانحة إلى بذل جهد لتسهيل توزيعها.

وقال سيث بيركلي، رئيس تحالف اللقاحات، على تويتر: "سجلت كوفاكس أهم يوم لها مع تسليم أكثر من 11 مليون جرعة في 24 ساعة" في 29 تشرين الثاني/نوفمبر إلى ستة بلدان.

#COVAX has had its busiest ever day of deliveries, with over 11 million doses shipped in 24 hours. It shows what can be achieved when all partners @WHO@DrTedros@UNICEF@unicefchief@Gavi@JMDBarroso are working together. — Seth Berkley (@GaviSeth) November 30, 2021

تهديد الانتعاش الاقتصادي

تقول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية إن المتحور أوميكرون يهدد الانتعاش العالمي لأنه يخفض توقعات النمو الاقتصادي لعام 2021 إلى 5,6%. وتدعو إلى عملية تلقيح أسرع خوفا من "احتمال تكاثر" سلالات أكثر فتكا.

اتفاق دولي للتعامل مع الأوبئة

وافقت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية الأربعاء على البدء في إنشاء اتفاق دولي جديد حول كيفية التعامل مع الأوبئة مستقبلا والحرص على عدم تكرار سيناريو كوفيد-19.

أول إصابة بأوميكرون في الخليج

سجلت المملكة العربية السعودية أول حالة مؤكدة في الخليج للمتحور أوميكرون لمواطن عائد من إحدى دول شمال إفريقيا.

اليابان تشدد القيود على السفر

طلبت اليابان من شركات الطيران التوقف عن إجراء حجوزات للرحلات القادمة لمدة شهر بسبب مخاوف من المتحور أوميكرون بعد أن ثبتت إصابة مسافر ثانٍ به.

تسريع وتيرة جرعات اللقاح الداعمة في بعض الدول AP Photo

بطولة أستراليا المفتوحة

قال منظمو بطولة أستراليا المفتوحة إنهم لا يحاولون "ابتزاز" نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا في كرة المضرب من خلال الإصرار على تلقيح جميع اللاعبين. لكنه يرفض الكشف عما إذا كان تلقى اللقاح من عدمه.

تسجيل أول حالة أوميكرون في نيجيريا

أكدت نيجيريا، أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان الأربعاء أولى حالات الإصابة بالمتحور أوميكرون، قائلة إنه تم اكتشافها بين ثلاثة ركاب سافروا إلى جنوب إفريقيا.

جزيرة فيجي تستقبل السياح مجددا

يرحب الراقصون التقليديون مجددا في جزيرة فيجي الواقعة في جنوب المحيط الهادئ بالسياح حيث تعيد فتح حدودها أمام المسافرين للمرة الأولى منذ ظهور الوباء.

الصين تعلق الواردات

أوقفت مدينة مانتشولي الواقعة على الحدود مع روسيا شمال الصين الواردات عبر السكك الحديد بما في ذلك الفحم والخشب بسبب مخاوف من ظهور بؤر تفش جديدة.

أكثر من 5,2 مليون وفاة

تسبّب فيروس كورونا بوفاة ما لا يقل عن 5,214,847 شخصا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية كانون الأول/ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة الاربعاء عند الساعة 11,00 ت غ.

والولايات المتحدة هي أكثر الدول تضررا لناحية الوفيات (780,233) والإصابات (48,557,723)، وفق أرقام جامعة جونز هوبكنز.

تليها البرازيل بتسجيلها 614,681 وفاة (22,094,459 إصابة)، ثم الهند مع 469,247 وفاة (34,596,776 إصابة) والمكسيك مع 294,246 وفاة (3,887,873 إصابة) وروسيا مع 276,419 وفاة (9,669,718 إصابة).

وبالاستناد الى التقارير الأخيرة، فإن الدول التي سجلت أعلى عدد وفيات في حصيلاتها اليومية هي الولايات المتحدة مع 1809 وفيات جديدة تليها روسيا (1226) ثم بولندا (570).

ونظرا للتعديلات التي تدخلها السلطات الوطنية على الأعداد أو تأخرها في نشرها، فإن الأرقام التي يتم تحديثها خلال الساعات الـ24 الأخيرة قد لا تتطابق بشكل دقيق مع حصيلة اليوم السابق.