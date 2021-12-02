منظمة الصحة العالمية: نقص التلقيح ومستوى الفحوصات يشكلان "خليطا ساما"

حذر مدير عام منظمة الصحة العالمية الأربعاء من أن العالم يواجه "خليطا ساما" بسبب عدم كفاية التلقيح ضد كوفيد-19 ومستوى الفحوصات مؤكدا أن ذلك يشكل أرضية ملائمة للمتحورات.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس في مؤتمر صحفي إن "نهاية الوباء ليست مسألة حظ إنها مسألة خيار".

وأضاف: "على المستوى العالمي، لدينا خليط سام من ضعف تغطية اللقاح ومستوى الفحوصات المنخفض جدا، وهو أمر مؤات جدا لتكاثر المتحورات وتزايدها".

ظهور متحورة اوميركون

يأتي هذا التحذير فيما أعاد ظهور المتحورة الجديدة اوميركون في تشرين الثاني/نوفمبر إغراق العالم في الذعر. لم تثر متحورة مثل هذا القلق في العالم منذ ظهور المتحورة دلتا.

بحسب منظمة الصحة العالمية، فقد تم الابلاغ بالمتحورة اوميكرون المعروفة أيضا باسم B.1.1.529 "الى منظمة الصحة العالمية لأول مرة في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 من قبل جنوب افريقيا في حين تم تحديد أول حالة مؤكدة مخبريا من عينة تم أخذها في 9 تشرين الثاني/نوفمبر".

حددت عدة دول أوروبية وخصوصا هولندا إصابات بالمتحورة الجديدة حصلت قبل 24 تشرين الثاني/نوفمبر موعد إبلاغ جنوب افريقيا باكتشافها.

وصفت منظمة الصحة العالمية الجمعة الماضي اوميكرون بأنها متحورة "مثيرة للقلق"، بالمستوى الأعلى.

تثير المتحوّرة قلق الخبراء لأنها تؤدي الى العديد من الطفرات التي يمكن أن تجعلها أكثر عدوى ومقاومة أكثر للقاحات.

وتُجرى الدراسات لتحديد ما إذا كانت هذه هي الحال بالفعل لكن من غير المرتقب أن تُظهر النتائج الأولية على الفور.