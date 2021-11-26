الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يؤيد بالاجماع تنظيم كأس العالم كل عامين

أيد الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" الجمعة في قرار اتخذه بالاجماع "قرار مؤتمر الفيفا بإجراء دراسة جدوى" حول تنظيم كأس العالم كل عامين بدلا من مرة كل أربع سنوات كما هو الحال في الوقت الراهن.

وبذلك يصبح كاف أول اتحاد قاري يؤيد رسميا المشروع المثير للجدل لتنظيم كأس العالم كل عامين، على غرار كأس الأمم الافريقية.

كما أيدت الجمعية العمومية للإتحاد القاري خلال اجتماعها الجمعة في العاصمة المصرية القاهرة، تنظيم الدوري السوبر الافريقي للأندية ولكنها لم تعط مزيدا من التفاصيل بشأنه بعد.

ويأتي هذا التصويت برفع الأيدي قبل أقل من شهر من القمة التي ستعقد عبر تقنية الاتصال بالفيديو للفيفا التي ستناقش (من دون تصويت) تنظيم كأس العالم كل عامين وهي فكرة تصطدم بتحفظات قوية خصوصا في أوروبا.