متحور أوميكرون يصل نيويورك.. الكشف عن خمس حالات وقيود جديدة على المسافرين إلى أمريكا

كشفت كاثي هوشول حاكم ولاية نيويورك عن إصابة خمسة أشخاص بآخر متحورات كورونا أوميكرون. وقد تم الإعلان عن الخبر أثناء مؤتمر صحفي جمع عمدة نيويورك بيل ديبلازيو إضافة إلى هوشول. ورأى المتحدثان أنه لا يوجد ما يدعو للهلع لكنهما شددا على ضرورة اتباع إجراءات الوقاية من المرض كارتداء الكمامات والاستمرار في حملة التطعيم ضد وباء كوفيد19 أكان بأخذ الجرعتين بالنسبة لمن لم يتلقوا اللقاح بعد أواعتماد الجرعة الثالثة.

وقال عمدة نيويورك بيل دي بلازيو إنه على الرغم من وصول أوميكرون إلى المدينة فإنه يجب التركيز أكثر على متحور دلتا الذي يشكل أغلب حالات الإصابة بالوباء القاتل.

وعلى ضوء آخر المستجدات، دعت الولايات المتحدة مواطنيها لأخذ اللقاح ضد كوفيد19 وقررت فرض قيود جديدة على المسافرين إلى أراضيها خصوصا بعد ظهور متحور أوميكرون في نيوروك حيث تم تسجيل خمس حالات حتى الآن.

حاول الرئيس الأمريكي جو بايدن تهيئة الرأي العام لما قد تؤول إليه الأمور في البلاد هذا الشتاء بالنظر إلى سرعة انتشار المتحور الجديد.

ومن الإجراءات الجديدة المفروضة على القادمين إلى أمريكا ضرورة تقديم فحص سلبي أُجري خلال مدة لا تزيد عن 24 ساعة ولو كانوا قد أخذوا اللقاح.

كما يعتزم الرئيس الأمريكي تكثيف حملات التطعيم والجرعات التعزيزية.