شاهد: مدينة بني عباس في الصحراء الجزائرية... منطقة سياحية ساحرة لعشاق المغامرة والطبيعة

بني عباس، مدينة صغيرة تقع في جنوب غرب الجزائر وتحديدا في ولاية بشار المعروفة باسم "الواحة البيضاء". تعد المنطقة واحدة من أفضل مناطق الجذب السياحي في الصحراء الجزائرية.

تشتهر الواحة بتراثها الذي يعود إلى عصور ما قبل التاريخ وتؤكد المنحوتات الصخرية وجودًا بشريًا يعود تاريخه إلى آلاف السنين.

يبدأ الموسم السياحي في أواخر شهر سبتمبر- أيلول ويستمر حتى بداية شهر مايو- أيار من كل عام. تبلغ ذروة النشاط السياحي في المنطقة في شهر ديسمبر- كانون الأول بالتزامن مع العطلات المدرسية الشتوية من كل عام.

توفر المنطقة عدة نشاطات سياحية وترفيهية كالتزلج على الرمال وزيارات في الصحراء بالإضافة إلى المعالم التاريخية وتسلق قمة أرج للاستمتاع بغروب الشمس وشروقها.

تقول إحدى السائحات وهي ترتدي وشاحًا أحمر "لقد كانت تجربة رائعة، وصحرائنا جميلة. الناس هنا معروفون بكرم ضيافتهم، لقد أحببت المغامرة كثيرًا. إنها زيارتي الأولى لبني عباس وبالتأكيد لن تكون الأخيرة. لقد قمنا بالعديد من الأنشطة، كالتزلج على الرمال وجولة بسيارات الرباعية".

ويوقل آخر "يمكنك زيارة المعالم التاريخية والصعود هنا على قمة أرج لمشاهدة غروب الشمس. إنها مدينة مذهلة، على الجميع زيارة هذا المنطقة وإلا فستفقد فرصة كبيرة لتعيش تجربة رائعة."

كما هو الوضع في العديد من الدول، تراجعت السياحة الصحراوية في الجزائر بسبب جائحة كوفيد -19. ويأمل المتعاملون في قطاع السياحة في المنطقة انتعاش سريع للقطاع في العام 2022 بعد تحسن الوضع الصحي.