السويسريون يصوتون على تمديد إجراءات مواجهة تفشي كوفيد-19

يشارك السويسريون اليوم الأحد في استفتاء للتصويت على تبني ما يعرف بـ"قانون كوفيد-19" والذي يتضمن حزمة من الإجراءات لمواجهة الموجة الخامسة من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتشمل الإجراءات الجديدة تمديد إلزام الحصول على التصاريح الصحية التي تسمح لحامليها من متلقي جرعتي اللقاح والمتعافين من الإصابة بكوفيد-19 وأصحاب الاختبارات السلبية فقط بحضور الفعاليات العامة والتجمعات.

وأظهرت بيانات أولية عزم 75% من الناخبين المشاركة في الاستفتاء مع ميل الأغلبية منهم للموافقة على الإجراءات المقترحة.

وفي المقابل، خرج سويسريون مؤخرا في مسيرات مناهضة لاستمرار الإجراءات وخصصوا مبالغ مالية لإطلاق حملات ترفضها.

وتعد التجربة السويسرية فريدة من نوعها من بين أغلبية الدول الأوروبية التي تتخذ حكوماتها قرارات لتبني إجراءات بشأن كوفيد-19 دون إخضاعها لاستفتاءات عامة.

ولم تصدر الحكومة الفدرالية السويسرية أي إجراءات رسمية لمواجهة الموجة الخامسة حتى الآن.

وتتضمن الإجراءات استمرار المساعدات المالية الحكومية للمتضررين من تبنيها.

وارتفعت في سويسرا معدلات الإصابات بكوفيد-19 في منتصف نوفمبر – تشرين الثاني بمقدار خمسة أضعاف مقارنة بأكتوبر – تشرين الأول لتصل إلى أكثر من خمسة آلاف إصابة يومية.

مثل دول أوروبية أخرى تعاني خلال مواجهة الموجة الخامسة من الفيروس كالنمسا وألمانيا، تبلغ معدلات الحاصلين على جرعتي اللقاح المضاد لكوفيد-19 في سويسرا حوالي ثلثي السكان.