فرنسا تعلن إغلاق النوادي الليلية لمدة 4 أسابيع لمواجهة الموجة الخامسة من كوفيد

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس الإثنين تعزيز البروتوكول الصحي بشكل عام، بداية من الجمعة. وقال كاستكس إن الحكومة قررت إغلاق الملاهي الليلية لمدة أربعة أسابيع اعتبارًا من يوم الجمعة، للحد من الموجة الخامسة من كوفيد -19.

وأضاف كاستيكس في مؤتمر صحفي عقده في ماتينيون "سنغلق الملاهي الليلية للأسابيع الأربعة المقبلة" حتى "أوائل يناير- كانون الثاني" وستحصل الشركات المعنية على "دعم اقتصادي" من الدولة.

وفي المدارس الابتدائية، تقرر أيضا مجموعة من الإجراءات لمحاولة وقف الموجة الخامسة من وباء كوفيد -19، التي تسارع انتشارها بشكل حاد بين الأشخاص الأقل من 12 عامًا.

سيتم رفع البروتوكول الصحي إلى المستوى 3 للمدارس الابتدائية مع فرض ارتداء الكمامات في ساحات المدارس والحد من الرياضات التي تتطلب الاحتكاك وتنظيم جديد لوقت المطاعم "بالاشتراك مع المسؤولين المحليين المنتخبين".

كما أعلن كاستكس أن الحكومة تخطط لفتح التطعيم ضد كوفيد-19 "لجميع الأطفال" من سن 5 إلى 11 عامًا على أساس طوعي، إذا أمكن بحلول نهاية العام.

وأوصى كاستكس الفرنسيين بـ "خفض" التفاعلات الاجتماعية والحد من "لحظات العيش المشترك" في الداخل في المجالين الخاص والمهني، كما دعا إلى تمديد العمل عن بعد "حتى 3 أيام" أسبوعياً في الخدمة العامة، ومن يومين إلى ثلاثة أيام في أي مكان آخر إن أمكن.