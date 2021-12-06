وكالة الأدوية الأوروبية توصي المفوضية بالموافقة على عقار لعلاج كوفيد-19

أوصت وكالة الأدوية الأوروبية، الإثنين، بالموافقة على استخدام عقارات مضادة للالتهاب من أجل علاج البالغين الذين تم إدخالهم إلى المستشفى بعد إصابتهم بكوفيد-19.

والتوصية الصادرة اليوم بحاحة إلى موافقة عليها من قبل المفوضية الأوروبية، توسع استخدام عقار "رو أكتمرا" (RoActemra) الذي تنتجه شركة الأدوية السويسرية العملاق "روش"، ويستخدم حالياً لعلاج التهاب المفاصل.

وقالت وكالة الأدوية الأوروبية ومقرها أمستردام إن العقار يمكن أن يستخدم لعلاج البالغين من مرضى كوفيد-19، الذين يخضعون للعلاج بالستيرويدات القشرية، وبحاجة إلى أكسجين إضافي. والدواء الذي يعطى عبر الحقن، يحدّ من كمية بروتيين اسمها "إنترلوكين"، وُجدت غالباً بكثرة لدى مرضى كوفيد-19.

وقالت الوكالة إن دراسة أجريت على 4116 شخصاً أدخلوا إلى المشافي بعد مرضهم الشديد بكوفيد-19 أظهرت أن إعطاءهم "رو أكتمرا" إضافة إلى العلاجات الأساسية، أدى إلى خفض حالات الموت مقارنة بالعلاجات الأساسية وحدها.