شاهد: مظاهرة عمّالية في بروكسل تطالب برفع الأجور وضمان حرية العمل النقابي

شارك آلاف المواطنين البلجيكيين، اليوم الاثنين، في مظاهرة حاشدة جابت الشوارع الرئيسة وسط العاصمة، بروكسل، للاحتجاج على تدنّي أجور العمّال والموظفين في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات في البلاد.

ورفع المتظاهرون يافطات نددت بتجاهل الحكومة لمعاناة العمّال والموظفين في القطاعي الخاص والعام جراء الاتساع المتواصل للهوة ما بين الأجور والأسعار، وطالبوا برفع الحدّ الأدنى للأجور.

وقالت المتظاهرة أبيجيل أوربان لـ"يورونيوز": "بات علي لزاماً أن أختبار صباح كل يوم، إمّا شراء الوقود (لسيارتي) من أجل الذهاب إلى العمل، وإمّا شراء الطعام لأسرتي، وإما دفع فواتير التدفئة، خاصة خلال فصل الشتاء"، مشددة على ضرورة دعم النقابات من أجل الدخول في مفاوضات هدفها رفع المعاناة المالية عن كاهل العمّال والموظفين.

التظاهرة التي دعت إليها النقابات العمّالية، شدد المشاركون فيها على ضرورة وضع حدد لسياسة الحكومة التي عملت على "تقليص" الحريات والحقوق النقابية.

وقال المواطن البلجيكي هلال سورو المشارك في التظاهرة لـ"يورونيوز": "نحن مستاؤون حقاً من استهداف الحريات النقابية في بلجيكا"، لافتاً إلى أنه "تمت إدانة 17 من رفاقنا بسبب أنشطة نقابية".

وتصدّر التظاهرة عدد كبير من قادة العمل النقابي في بلجيكا، ومن بينهم رئيس الاتحاد العام للعمال البلجيكيين تييري بودسون الذي قال لـ"يورونيوز": "في هذه الأيام، إن مجرد المشاركة في إضراب (عن العمل)، وفقاً للقانون، يكفي لإدانتك بعقوبة سجن مع وقف التنفيذ"، على حد تعبيره.