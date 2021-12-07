شاهد: سانتا كلاوس في برلين يغوص مع الأسماك ويلاطفها ويقدّم لها "الهدايا"

في عيد القديس نيكولاس، ومن داخل حوض السمك وسط حديقة الحيوان بالعاصمة الألمانية، برلين، ظهر سانتا كلاوس، اليوم الاثنين، وهو يلاعب الأسماك ويلاطفها ويخرج لها من كيسه المثبّت على ظهره قطعاً من "الحلوى"

وسانتا كلاوس "المائي" هذا، لم يكن سوى غوّاص محترف ارتدى معطفاً أحمر وحمل "الهدايا" للأسماك وأخذ يتنقل بينها في مشهد يثير الفرح لدى كل من ينظر إلى هذه "السمكة الحمراء" اللطيفة والحنونة.

ويجدر بالذكر أنه في عيد القديس نيكولاس، يقوم الأطفال قبل أن يتوجهوا إلى الأسرة ليلة هذا العيد بتنظيف أحذيتهم ووضعها خارج الباب، ليجدوا صباح اليوم التالي أحيتهم مليئة بالحلوى والهدايا التي حملها لهم سانتا كلاوس.