شاهد: مخترعٌ فنلنديٌ يصنع أكبر دائرة متحركة مجهزة بحمام ساخن "ساونا" على بحيرة متجمدة

صنعت مجموعة من محبي الطقس البارد دائرة متحركة على شكل توربينة يزيد عرضها عن 300 متر على السطح المتجمد لبحيرة لاباجارفي الشاسعة في غرب فنلندا. المخترعون يأملون في أن يكون هذا الاختراع أكبر "دائرة جليدية" في العالم.

قام المخترع جان كابيليتو وفريق من المساعدين بقطع الدائرة في الجليد وربطوا بها محركات القوارب لجعلها تدور، في محاولة لتحطيم الرقم القياسي العالمي لدورات الجليد. وللمزيد من الإثارة والتحدى قرر الفريق العامل في المشروع بقص دائري أصغر داخل الدائرة الأكبر.

المشروع الجديد حظي بموافقة السلطات المحلية التي أرادت من خلاله رفع مستوى الوعي حول كيفية تأثير تغير المناخ على تقصير فصول الشتاء في الدولة الاسكندنافية.

وأطلق المخترع الفنلندي اسم "أكبر كعكة دائرية جليدية في العالم" على المشروع الذي بلغ قطره في نهاية المطاف 104 أمتار. ولأن العمل يستحق المكافأة، تم تجهيز الدائرة العملاقة بغرفة حمام ساخن "ساونا" للاسترخاء بعد العناء والبرد.