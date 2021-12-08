ما هي أكثر المواضيع بحثا على غوغل لعام 2021؟

حل مسلسل "سكويد غايم" والممثل الأمريكي أليك بالدوين ضمن قائمة المواضيع الأكثر بحثا عبر محركات غوغل في العام 2021، على ما أعلنت المجموعة الأمريكية العملاقة الأربعاء.

الرياضة في المرتبة الأولى

وأثارت الرياضة اهتماما واسعا، إذ إن المصطلحات الثمانية الأكثر بحثا في العالم هذا العام تمحورت حول الكريكت والدوري الأمريكي للمحترفين في كرة السلة (ان بي ايه) ومسابقات دولية في كرة القدم ("يورو 2021" و"كوبا أمريكا").

كذلك حل مسلسل "سكويد غايم" (لعبة الحبار) الذي شكّل ظاهرة عبر نتفليكس، في المركز التاسع على القائمة.

هذا المسلسل الذي يصوّر مجموعة أشخاص يشاركون في لعبة للبقاء على قيد الحياة حتى النهاية بهدف الفوز بمبلغ مالي ضخم، استقطب أكثر من 142 مليون مشترك بالخدمة العملاقة في مجال البث التدفقي نهاية تشرين الأول/أكتوبر بعد شهر فقط على طرحه.

قائمة الشخصيات الأكثر بحثا: الممثل الأمريكي أليك بالدوين

وتصدّر الممثل الأمريكي أليك بالدوين قائمة الشخصيات الأكثر بحثا عبر غوغل هذا العام، بعدما قتل من طريق الخطأ سينمائية خلال تصوير فيلم الويسترن "راست" في تشرين الأول/أكتوبر. وتقدم بذلك على الشاب الأمريكي كايل ريتنهاوس الذي بُرّئ أخيرا بعدما قتل شخصين خلال تظاهرة مناهضة للعنصرية بولاية ويسكونسن الأمريكية العام الماضي.

وفي فئة "الأحداث"، احتلت أفغانستان التي استعادت حركة طالبان السيطرة عليها في آب/أغسطس، واللقاحات المضادة لكوفيد-19، صدارة المواضيع الأكثر بحثا على غوغل في 2021.

غير أن مستخدمي الإنترنت اهتموا كثيرا ببعض الأسهم التي شكّلت محور حملات مضاربة في البورصة، بينها أسهم متاجر ألعاب الفيديو "غايم ستوب" أو شبكة صالات السينما "ايه ام سي"، إضافة إلى عملات مشفرة مثل "دوغكوين" و"إيثر".

وفي فئة "وفيات"، تصدّر التصنيف مغني الراب دي ام اكس والمسافرة الأمريكية غابي بيتيتو التي قُتلت في ظروف غامضة، والأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث الثانية.

وكما في 2020، استحوذت الأسئلة المرتبطة بجائحة كوفيد-19 على حيز كبير من اهتمامات مستخدمي غوغل، وقد تخطّت عمليات البحث المرتبطة باللقاحات رسميا هذه السنة تلك المتصلة بفحوص التشخيص، وفق الشركة.