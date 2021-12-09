فيديو: إطلاق سراح أمريكي أدين خطأً بعد قضاء 27 عاماً في السجن

أُطلق سراح رجل من ولاية ماساتشوستس بعد أن قضى أكثر من عقدين في السجن بسبب ما وصفته المحكمة الآن إدانته بجريمة قتل بالخطأ والسطو المسلح .

وكان جيمس لوسيان، 48 عاماً، يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة بعد إدانته في عام 1995، فيما يتعلق بإطلاق النار المميت عام 1994 على رايان إدواردز, 23 عاماً.

قال لوسيان يوم الثلاثاء بعد أن برأ القاضي روبرت أولمان الإدانات ضده في محكمة مقاطعة سوفولك العليا:

أشعر أنني بحالة جيدة لأنني مع عائلتي الآن. لقد كنت أنتظر 27 عاماً كاملة من أجل ذلك، والآن لدي الفرصة لأكون حراً.

وجادل محامي دفاع لوسيان، دينيس تومي، خلال جلسة استماع يوم الثلاثاء، بأنه يجب رفض إدانات القتل والسرقة ضد موكله بسبب تحقيق الشرطة غير المناسب.

وقال تومي: "جوهر حجتنا الاستئنافية هنا هو أن هيئة المحلفين لم تسمع ببساطة دليلاً كان من الممكن أن تستخدمه لتبرئة السيد لوسيان، لذلك لم يحصل على الإجراءات القانونية الواجبة".

وقالت جين كيمبثورن مساعدة المدعي العام الخاص لمنطقة سوفولك خلال الجلسة: "تقريباً، في كل مكان ننظر فيه إلى هذه القضية، هناك مشاكل خطيرة".

وذكر القاضي أولمان: "من الواضح لي، ربما أن العدالة، لم تتحقق فيما يتعلق بتهمتي القتل والسطو المسلح".

قال مكتب المدعي العام لمقاطعة سوفولك إن ضابط شرطة سابق في بوسطن متورط في قضية لوسيان، ديت. شارك جون برازيل في مخطط فساد مترامي الأطراف من عام 1990 إلى عام 1996 مع ضباط آخرين، حيث تآمروا على الكذب والسرقة والسرقة من تجار المخدرات من خلال تقديم طلبات مذكرة وهمية ثم الاستيلاء على الأموال، التي تمثل عائدات تجارة المخدرات، والاحتفاظ بها لأنفسهم

عارض أفراد عائلة إدواردز إطلاق سراح لوسيان.

قالت ديون ريتشاردز، أخت إدواردز: "أعتقد أنه أمر مروع". "الآن هو حر ولا يوجد أحد لمساعدة عائلتنا، ومقتل أخي جريمة قتل أخرى لم تُحل."

وقال القاضي "الشخص الذي يقع عليه اللوم هو المحقق الرئيسي في هذه القضية، محقق برازيل. لو كان صادقاً، لو قام بعمله بشكل صحيح، لما كنا هنا"

كان ريان إدواردز، 23 عاماً، ضحية إطلاق نار مميت في بوسطن، ماساتشوستس في عام 1994..