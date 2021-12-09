دوري أبطال أوروبا: خروج برشلونة من الباب الضيق في الدور الأول على يد بايرن ميونخ

خرج برشلونة الإسباني من الباب الضيق من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفشله في بلوغ الأدوار الاقصائية للمرة الأولى منذ موسم 2000-2001، وذلك بخسارته أمام مضيفه بايرن ميونيخ الألماني صفر-3 في ختام منافسات المجموعكة الخامسة الأربعاء، في حين شهدت الجولة الأخيرة تأهل ثلاثة فرق جديدة هي بنفيكا البرتغالي وليل الفرنسي وسالزبورغ النمسوي.

وتبقى بطاقة واحدة معلّقة بين أتالانتا الإيطالي وفياريال الإسباني، التي تأجلت مباراتهما بسبب كثافة الثلوج في منطقة برغامو على أن تقام غدًا الخميس.

على ملعب "اليانز أرينا"، عاش الفريق الكاتالوني إحدى أسوأ أمسياته الأوروبية، بعد سقوطه الكبير أمام بايرن ميونيخ بثلاثية نظيفة وهي نفس النتيجة التي انتهت فيها مباراة الذهاب.

هزائم مدوية

وعانى برشلونة في السنوات الأخيرة لا سيما على الصعيد القاري، حيث خرج أمام روما الإيطالي وليفربول الانجليزي وبايرن ميونيخ في الأدوار الاقصائية بهزائم مدوّية، ولم تكن الحال أفضل هذا الموسم.

وأخفق النادي الكاتالوني في التأهل بعدما احتل المركز الثالث في المجموعة ليخوض ملحق مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، فيما ذهبت بطاقة التأهل الثانية برفقة بايرن ميونيخ إلى بنفيكا البرتغالي، الفائز في المواجهة الأخرى على دينامو كييف الأوكراني بنتيجة 2-صفر.

وتصدر بايرن المجموعة بالعلامة الكاملة أي 18 نقطة من ستة إنتصارات، واحتل بنفيكا المركز الثاني بـ 8 نقاط أمام برشلونة الثالث (7 نقاط) ودينامو كييف الرابع والأخير (نقطة واحدة).

ويواجه برشلونة في الموسم الحالي ظروفاً عصيبة، حيث يحتل المركز السابع في الدوري الاسباني بفارق 16 نقطة عن ريال مدريد المتصدر، وكان تعرّض قبل خمسة أيام إلى خسارة أولى تحت قيادة مدربه الجديد تشافي هيرنانديس، على يد ريال بيتيس 1-صفر، بعد أن حلّ نجم وسط البلاوغرانا السابق مكان الهولندي رونالد كومان قبل حوالى الشهر.

وكان برشلونة يحتاج إلى الفوز لضمان تأهله إلى الدور الثاني وتفادي الخروج المبكر من دوري "الأبطال"، غير أن آمال البلاوغرانا سرعان ما تبخرت بعد هدفين في الشوط الأول، لمصلحة العملاق البافاري الذي لم يتأثر بغياب جمهوره بسبب إجراءات كوفيد-19، ودكّ مرمى الحارس الألماني مارك أندريه-تير شتيغن بهدفين رائعين، الأول عن طريق الدولي توماس مولر، بعد مراوغة رائعة من البولندي روبرت ليفاندوفسكي على الإسباني جيرار بيكيه، قبل أن يمرّر تمريرة رائعة إلى مولر الذي تابعها برأسه داخل المرمى (في الدقيقة 34)، رغم محاولة الأوروغوياني رونالد أراوخو إبعاد الكرة لكنها كانت قد تخطت الخط.

توماس مولر لاعب بايرن ميونيخ يسدد بالرأس الكرة ليسجل الهدف الافتتاحي ماتياس شريدر/أ ب

وأصبح مولر ثامن لاعب يتخطى تسجيل 50 هدفًا وما فوق في المسابقة الأوروبية الأم، وأول لاعب ألماني يبلغ هذه العتبة. فيما جاء الثاني الهدف الثاني بعد تسع دقائق عن طريق لوروا سانيه، من تسديدة صاروخية من خارج المنطقة (43).

وأضاف بايرن الهدف الثالث عن طريق الإنجليزي جمال موسيالا، ويعود الفضل أيضًا بالهدف إلى مجهود الكندي ألفونسو ديفيس على الجهة اليسرى، بعدما تجاوز أراوخو قبل ان يمرّر لموسيالا الذي تابع الكرة داخل المرمى (في الدقيقة 62).

وعلى ملعب النور في لشبونة، حقّق بنفيكا المطلوب منه وتخطى عقبة دينامو كييف الأخير 2-صفر، ليضمن تأهله برفقة بايرن كوصيف للمجموعة الى الادوار الإقصائية. وسجّل هدفي الفريق البرتغالي كل من الاوكراني رومان ياريمتشيوك (في الدقيقة 16) والبرازيلي جيلبرتو (في الدقيقة 22).