دوري أبطال أوروبا: الحرس القديم لبرشلونة يحيي آماله بفوز أول وبايرن يتابع العلامة الكاملة

أحيا برشلونة الإسباني آماله بالتأهل من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما حقق فوزه الأول وجاء على حساب ضيفه دينامو كييف الأوكراني بهدف لصفر، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة الأربعاء.

ويدين النادي الكتالوني بالنقاط الثلاث إلى الحرس القديم مدافعه جيرار بيكيه الذي سجل هدف الفوز اليتيم في الدقيقة الـ 36.

بيكيه الأكبر وغافي الأصغر

وبات بيكيه في سن الـ 34 عاماً و260 يوماً أكبر هداف لبرشلونة في المسابقة القارية، كما عادل رقم البرازيلي روبرتو كارلوس كأكثر المدافعين غزارة للأهداف قارياً مع 16.

في المقابل، بات زميل بيكيه، غافي في سن الـ 17 عاماً و76 يوماً ثاني أصغر لاعب في تاريخ النادي الكتالوني يبدأ أساسياً في دوري الأبطال خلف أنسو فاتي الذي حقق هذا الانجاز في سن الـ 16 عاماً و321 يوماً أمام بوروسيا دورتموند الألماني في أيلول/سبتمبر 2019.

ونجح مدرب برشلونة الهولندي رونالد كومان في الفوز برهانه الثاني في أسبوع حاسم، شهد تغلبه على فالنسيا بـ 3-1 في الدوري، على أن يلتقي في رهانه الثالث مع غريمه اللدود ريال مدريد في "الكلاسيكو" الأول بينهما هذا الموسم الأحد المقبل.

ونفض الـ"بلاوغرانا" غبار خسارتيه في مباراتيه الأوليين أمام بايرن ميونيخ الألماني بـ 3-صفر وبنفيكا البرتغالي بالنتيجة ذاتها، وتعرضه لثلاث هزائم توالياً في عقر داره "كامب نو" في المسابقة القارية الأم (بدأها أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بـ 1-4 في إياب ثمن النهائي الموسم الماضي)، في أسوأ سلسلة للنادي.

وعزز برشلونة آماله في حجز بطاقة التأهل إلى الدوري التالي بتخليه عن قاع الترتيب لدينامو كييف بالذات، بعدما رفع رصيده إلى 3 نقاط متأخراً بفارق نقطة عن بنفيكا الذي سقط برباعية نظيفة أمام ضيفه بايرن متصدر المجموعة بالعلامة الكاملة مع 9 نقاط من 3 انتصارات.

في المقابل، فشل دينامو كييف في تحقيق فوزه الأوّل في المسابقة هذا الموسم بعدما تعادل سلباً مع بنفيكا، قبل أن يتعرض لخسارة قاسية بخماسية نظيفة أمام العملاق البافاري.

وضع المدرب كومان نجمه الشاب فاتي على مقاعد البدلاء، قبل أن يدفع به بين الشوطين (مع البرازيلي فيليبي كوتينيو) بدلاً من المهاجم الهولندي لوك دي يونغ، على غرار الوافد الجديد المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو العائد من الاصابة والذي خاض دقائقه الأولى أمام فالنسيا في الـ"ليغا" الأحد (دخل في الدقيقة 75 بدلاً من المهاجم الهولندي ممفيس ديباي).

وأشرك المدرب الهولندي الفرنسي كليمان لانغليه إلى جانب بيكيه في الدفاع بدلاً من إريك غارسيا الموقوف.

رباعية بايرن

في المباراة الثانية، تابع باير العلامة الكاملة بفضل رباعية سجلها في الشوط الثاني وتناوب عليها لوروا سانيه هدفين (70 و85)، والبديل البرازيلي إيفرتون سيبولينا خطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الـ 80 والبولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة الـ 82، رافعا رصيده إلى 5 أهداف في المسابقة القارية هذا الموسم.

ويعتبر بايرن عقدة بنفيكا في تاريخ الكؤوس الأوروبية اذ لم يسبق للاخير أن فاز على البافاري في 10 لقاءات بينهما (قبل هذه الأمسية) بين عامي 1976 و2018، حيث تعادل في 3 مباريات وتلقى 7 هزائم.

وحافظ بايرن على سلسلة من 20 مباراة من دون خسارة خارج عقر داره في المسابقة الأم، حقق خلالها 16 فوزاً مقابل 4 تعادلات، وذلك منذ الخسارة أمام باريس سان جرمان بثلاثية نظيفة في أيلول/سبتمبر 2017. علماً انه سجل 58 هدفاً خلال هذه السلسلة.

وافتقد بايرن لمدربه الجديد يوليان ناغلسمان الغائب بسبب تعرضه لوعكة صحية، على غرار لاعب الوسط ليون غوريتسكا، ليتسلم مساعداه دينو توبمولير وزافير زيمبرود المهام الفنية. وغاب أيضاً لاعب الجناح الكندي ألفونسو ديفيس بسبب الاصابة.

رونالدو يهدي يونايتد فوزاً وصدارة بإسقاط أتالانتا

وحقق مانشستر يونايتد الإنجليزي "ريمونتادا" ثمينة أمام أتالانتا الإيطالي حينما قلب تأخره بهدفين إلى فوز 3-2، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة السادسة في دوري أبطال أوروبا.

ويدين "الشياطين الحمر" بهذا الفوز المهم إلى أهداف الثلاثي ماركوس راشفورد في الدقيقة الـ 53، هاري ماغواير في الدقيقة الـ 75، والبرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب هدف الفوز في الدقيقة الـ 81، فيما أحرز الكرواتي ماريو باساليتش في الدقيقة الـ 15 والتركي ميريح دميرال في الدقيقة الـ 29 هدفي أتالانتا.

وبالتالي، تصدّر يونايتد مجموعته بست نقاط من ثلاث مباريات، وخلفه أتالانتا مع أربع نقاط بفارق هدف وحيد عن فياريال الإسباني الذي حقق فوزه الأول في المسابقة على حساب يونغ بويز السويسري 3-1.

وبهذا الفوز استعاد مانشستر يونايتد أداءه القوي الذي يتيح لمدربه النروجي أولي-غونار سولشاير تنفس الصعداء، بعدما كانت أي خسارة محتملة ستضع مصيره تحت مقصلة الإقالة.

يوفنتوس يحقق العلامة الكاملة وتشلسي يستعرض ويخسر لوكاكو

حقق يوفنتوس الإيطالي فوزاً في الوقت القاتل على مضيفه زينيت سان بطرسبرع الروسي بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثامنة، التي شهدت استعراضاً لتشلسي الإنجليزي على ضيفه مالمو السويدي برباعية نظيفة.

وبعد بداية كارثية على وقع رحيل رونالدو، وخسارتين من مبارياته الثلاث في الدوري، استعاد فريق "السيدة العجوز" بريقه.

وسجل السويدي ديان كولوسيفسكي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الـ 86، ليرفع يوفنتوس رصيده إلى 9 نقاط بالعلامة الكاملة في الصدارة، فيما تجمد رصيد زينيت عند ثلاث نقاط في المركز الثالث.

وكان يوفنتوس قد أطلق حملته الأوروبية بنجاح بعدما كان حجز مقعده القاري بشق الأنفس في المرحلة الأخيرة للموسم الماضي، ومنحه الفوز على تشلسي 1-صفر في الجولة السابقة قبل التوقف الدولي، جرعة معنويات كبيرة.

أما تشلسي، الذي أسداه يوفنتوس خدمة كبيرة، فعوّض باكتساح ضيفه السويدي على ملعب ستامفورد بريدج 4-صفر.

وجاء هذا الفوز السهل لرجال المدرب الألماني توماس توخل بأهداف الدنماركي أندرياس كريستينسن في الدقيقة الـ 9 الذي سجل أول أهدافه مع البلوز بعد 137 ظهوراً، والإيطالي جورجينيو في الدقيقتين الـ 21 و57 من ركلتي جزاء والألماني كاي هافيرتس في الدقيقة الـ 48.

ورفع تشلسي رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني، فيما بات مالمو متذيلاً من دون نقاط.

سالزبورغ يعزز صدارته بثلاثية في شباك فولفسبورغ

كما عزز سالزبورغ النمسوي صدارته للمجموعة السابعة بعد فوزه على ضيفه فولفسبورغ الألماني 3-1 الأربعاء، ضمن الجولة الثالثة من المنافسات، وشارف على التأهل للدور التالي.

سجل ثلاثية أصحاب الأرض كريم أدييمي في الدقيقة الـ 3 والسويسري نوا أوكافور هدفين في الدقيقتين الـ 65 والـ 77، فيما سجل هدف الشرف للضيف لوكاس نميشا في الدقيقة الـ 15.

ورفع سالزبورغ رصيده في الصدارة إلى 7 نقاط من فوزين وتعادل، متقدماً بفارق 4 نقاط عن وصيفه إشبيلية الإسباني الذي سقط في فخ تقاسم النقاط للمرة الثالثة توالياً وذلك بعد تعادله السلبي أمام ليل الفرنسي في وقت لاحق اليوم، في حين صعد الأخير للمركز الثالث برصيد نقطتين وبفارق الأهداف عن فولفسبورغ الذي تراجع للمركز الأخير.