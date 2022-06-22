مانيه رسميًا الى بايرن ميونيخ من ليفربول بعقد لثلاث سنوات

انتقل المهاجم الدولي السنغالي ساديو مانيه الى بايرن ميونيخ بطل ألمانيا في المواسم العشرة الأخيرة، بعقد لمدة ثلاث سنوات قادمًا من ليفربول الانكليزي، بحسب ما أعلن الناديان الاربعاء.

وجاء في بيان للنادي البافاري "وقّع المهاجم البالغ من العمر 30 عامًا على عقد مع حامل الرقم القياسي في بطولة ألمانيا حتى 30 حزيران/يونيو 2025"، وذلك بعد "ستة مواسم مذهلة مع ليفربول" بحسب الاخير، حقق خلالها لقب الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا.

وكان مانيه وصل الثلاثاء الى ميونيخ تمهيدًا لانتقاله ولإجراء الفحص الطبي الروتيني، فيما أشارت تقارير الى ان الصفقة بلغت قرابة 41 مليون يورو (43 مليون دولار).

وكشف مانيه أنه رفض عروضًا من أندية كبرى للالتحاق ببطل ألمانيا، وقال في حديث مع صحيفة بيلد المحلية أن النادي البافاري مناسب له.

قال "أخبرني وكيل أعمالي أنه كانت هناك أيضًا اهتمامات من أندية أخرى، لكن بالنسبة لي، كان الشعور صحيحًا منذ البداية عندما قدّم بايرن خطته معي".

وتابع "بالنسبة لي، كان النادي المناسب في الوقت المناسب".

وقد يكون مانيه، الذي يمكن أن يلعب كرأس حربة او كجناح، بديلاً للمهاجم البولندي الفتاك روبرت ليفاندوفسكي الذي كرّر مرارًا رغبته في الرحيل عن بايرن وارتبط اسمه بانتقال محتمل الى برشلونة الاسباني.

وخاض مانيه 269 مباراة في جميع المسابقات مع ليفربول منذ وصوله من ساوثمبتون في 2016، وسجل له 120 هدفًا و38 تمريرة حاسمة وحقق معه أيضًا ألقاب كأس العالم للاندية، كأس إنكلترا، كأس الرابطة الانكليزية والكأس السوبر الاوروبية.

قال رئيس بايرن ميونيخ هيربرت هاينر "ساديو مانيه نجم عالمي يؤكد جاذبية بايرن ميونخ (للنجوم) وسيزيد من جاذبية الدوري الألماني ككل".

وتابع "الجماهير يأتون الى الملاعب لرؤية نجوم مميزين مثله".

- "أيقونة ليفربول" -

كان رحيله متوقعًا بعد وصول المهاجم الاوروغوياني داروين نونييس من بنفيكا البرتغالي في وقت سابق من الشهر، لينضم الى خط هجوم مؤلف من المصري محمد صلاح والبرتغالي ديوغو جوتا والكولومبي لويس دياس الذي برز بشكل لافت منذ وصوله الى النادي مطلع العام الحالي في سوق الانتقالات الشتوية، بالاضافة الى البرازيلي روبرتو فيرمينو الذي بات أخيرًا لاعب احتياط بعد أن شكّل مع صلاح ومانيه الثلاثي الذي أعاد ليفربول الى أمجاده.

قال مدرب الـ"ريدز" الالماني يورغن كلوب "يغادرنا أحد أفضل اللاعبين في تاريخ ليفربول ويجب أن نقدّر كم كان مهمًا...هو يترك في أوقات يعتبر فيها أحد أفضل لاعبي كرة القدم في العالم".

وتابع "الاهداف التي سجلها، الالقاب التي حققها، إنه حتمًا أسطورة وأيقونة ليفربول في العصر الحديث".

رصد نادي متز الفرنسي مانيه من خلال ناد شريك في العاصمة السنغالية دكار، فانضم إليه في شتاء 2011 وبعد ثلاث سنوات انتقل الى سالزبورغ النمسوي حيث تعلّم الالمانية وسجل معه 31 هدفًا في 63 مباراة.

ساهم في تحقيق الفريق ثنائية الدوري والكأس عام 2014 قبل أن ينتقل في العام ذاته الى ساوثمبتون لموسمين قبل أن يتوجه الى ليفربول ويبدأ حقبة جديدة رفعته الى أعلى متسويات كرة القدم.

قال في كلمة وداعية لجماهير الريدز "كل من يترك ليفربول وجماهيره، سيفتقدهم دائمًا لأنهم الافضل في العالم وهذا أمر لطالما قلته".

يصل مانيه الى بافاريا بعد موسم رائع على صعيد المنتخب بعد أن حقق في مطلع العام لقب كأس أمم إفريقيا بفوزه في النهائي بركلات الترجيح على حساب مصر وصلاح، قبل أن يحرمهم أيضًا بالسلاح ذاته من بلوغ نهائيات كأس العالم في قطر نهاية العام الحالي.

على صعيد النادي، وبعد تحقيقه لقبي كأس الرابطة والكأس على حساب تشلسي بركلات الترجيح، لم تكن النهاية الاكثر سعادة بعد أن حل الفريق وصيفًا لمانشستر سيتي في الدوري بفارق نقطة واحدة وخسر نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد الاسباني.

قال في حديث مع موقع بايرن ميونيخ "إنه الوقت المناسب لهذا التحدي. أريد أن أحقق الكثير مع هذا النادي في أوروبا أيضًا. خلال الفترة التي قضيتها في سالزبورغ، شاهدت الكثير من المباريات لبايرن، أحب هذا النادي حقًا!".