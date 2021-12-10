كأس العرب: تونس وقطر إلى نصف النهائي بعد الفوز على عُمان والإمارات

بلغت قطر نصف نهائي كأس العرب لكرة القدم للمرة الثالثة بفوزها التاريخي على الإمارات 5-صفر، الجمعة في الديربي الخليجي في استاد البيت أمام جماهير كبيرة.

وسجل علي سالمين (6 بالخطأ في مرماه) والمعز علي (28 من ركلة جزاء و45+3) وخوخي بوعلام (36 من ركلة جزاء) وعبد العزيز حاتم (44) أهداف قطر.

ونجح "العنابي" في بلوغ دور الأربعة في مشاركاته الثلاث في البطولة بعد عامي 1985 و1998، بينما فشل"الأبيض" في تكرار ما حققه في نسخة 1998 عندما حلّ رابعاً.

ويُعدّ الفوز الأكبر لقطر على الإمارات في تاريخ لقاءات الفريقين، بعدما كانت هزمتها أيضا في آخر مباراتين بينهما 4-صفر في نصف نهائي كأس آسيا 2019، ثم 4-2 في كأس الخليج الرابعة والعشرين في نفس العام.

وتلعب قطر في نصف النهائي مع الفائز بين المغرب والجزائر اللذين يتواجهان السبت على استاد الثمامة.

وانهى أصحاب الأرض المباراة فعليا في شوطها الأول الذي سجلوا فيه أهدافهم الخمسة وسط أخطاء دفاعية وضياع تام للاعبي الامارات.

وقال مدرب قطر الإسباني فيليكس سانشيس "خضنا مباراة جادة. النتيجة في الشوط الأوّل منحتنا أريحية كبيرة. من الرائع أن تلعب أمام هذا العدد الكبير من الجماهير".

بدوره، قال مدرّب الإمارات الهولندي بيرت فان مارفيك "في الشوط الأول ارتكبنا أخطاء ساذجة كلفتنا كثيراً، بدا الأمر جنونياً".

تونس تهزم عُمان

وكان المنتخب التونسي أول العابرين إلى المربّع الذهبي بفوزه في ربع النهائي على سلطنة عمان 2-1 على استاد المدينة التعليمية الجمعة.

وسجل هدفي تونس سيف الدين الجزيري (16) ويوسف المساكني (69)، فيما أحرز أرشد العلوي هدف عمان الوحيد.

وبالتالي، وبعدما كان مفاجأة الدور الأول، ودّع المنتخب العماني البطولة التي تقام للمرة الأولى تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم، ويشارك هو فيها للمرة الأولى أيضاً، فيما تنتظر تونس في نصف النهائي، الفائز من مباراة مصر والأردن السبت.