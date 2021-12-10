وقوع إصابات في انفجار مستودع ذخيرة بمخيم للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان

وقع انفجار ضخم مساء الجمعة في مستودع للذخيرة والأسلحة في مخيّم للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان، وفق ما أفاد مصدر عسكري وسكّان وكالة فرانس برس.

وأسفر الانفجار عن وقوع إصابات، وفق السكّان والمصدر العسكري من دون أن يتمكنّوا من تحديد عددهم.

وقال سكّان في المخيم لوكالة فرانس برس إن انفجاراً ضخماً وقع قرب مسجد تابع لحركة حماس في مخيّم برج الشمالي قرب مدينة صور، اندلعت إثره نيران ضخمة. وسمع سكّان في صور دويّ الانفجار الضخم.

وأفاد مصدر عسكري وكالة فرانس برس أنّ "حريقاً في مستودع ذخيرة وأسلحة ومواد غذائية تابع لحركة حماس أدّى إلى وقوع الانفجار الضخم"، مشيراً إلى أنّ أسباب اندلاع الحريق لم تتّضح حتى الآن.

ونفى مسؤول في المخيّم لوكالة فرانس برس أن يكون المستودع يحتوي على ذخيرة، مشيراً إلى أن المستودع كان يحتوي على قوارير غاز وأجهزة أوكسيجين.

وقالت مهى، إحدى سكان المخيّم، "فجأة وقع انفجار، ارتجّ منزلنا، خرجت الناس إلى الشارع خوفاً"، مشيرة إلى سماع "أصوات انفجارات متتالية بعد دويّ الانفجار الأول".

ونشر لبنانيون مقاطع قالوا إنها تظهر لحظة الانفجار داخل المخيم.

انفجار داخل مخيم البرج الشمالي في صور وسقوط ضحايا pic.twitter.com/LtrLV0GpZh — hoseinmortada حسين مرتضى (@HoseinMortada) December 10, 2021

ولا يزال العمل جارياً على إخماد الحريق.

وشاهد مصور لوكالة فرانس برس في المكان دخاناً أسود متصاعداً من موقع الانفجار، وسيارات إسعاف تدخل إلى المخيم الذي انتشر الجيش اللبناني في محيطه.

وأفاد مسؤول في أحد الفصائل الفلسطينية أنّه جرى العمل على إخلاء بضعة سكان من المنطقة القريبة من موقع الانفجار.

ويؤوي لبنان، بحسب تقديرات رسمية، 174 ألف لاجئ فلسطيني على الأقلّ في مخيّمات تحولت على مرّ السنين إلى أحياء عشوائية مكتظة بالسكّان والأبنية والأسلاك الكهربائية. إلا أنّ تقديرات ترجّح أن يكون العدد الفعلي قرابة 500 ألف.

ولا تدخل القوى الأمنية اللبنانية المخيّمات الفلسطينية بموجب اتفاق غير معلن بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطات اللبنانية، وتمارس الفصائل نوعاً من الأمن الذاتي داخل المخيمات، وتنسيقاً أمنياً وثيقاً مع الأجهزة الأمنية اللبنانية.

وتحتفظ الفصائل الفلسطينية المتعدّدة في المخيمات بأسلحة خفيفة، وشهدت مخيّمات عدة خلال السنوات الماضية حوادث اغتيال واعتداءات بسيارات مفخخة واشتباكات.