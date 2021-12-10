فيديو: إذاعة هلا السودانية 96 منعت من البث لستة أسابيع وبأمر من السلطات

أوقفت السلطات السودانية بث إذاعة "هلا 96" الشبابية مدة 46 يوما بعد الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد في 25 تشرين الأول/أكتوبر.

يقول خالد يحيى، مدير الإنتاج في هذه الإذاعة السودانية في مقرها المطل على فرع النيل الأزرق في الخرطوم لوكالة فرانس برس: "بعد إيقاف الإذاعة راودني شعور الشخص الذي كانت لديه القدرة على النطق وفجأة توقفت ... إنه شعور مؤلم".

وقف بث عدة إذاعات

وكان قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان نفذ انقلابا عسكريا في السودان في الخامس والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر عندما حل كل مؤسسات السلطة الانتقالية وأطاح بشركائه المدنيين الذين كان يتقاسم معهم السلطة بموجب اتفاق أبرم العام 2019 عقب إطاحة عمر البشير. ومنذ ذلك الحين، تشهد شوارع العاصمة وبعض الولايات احتجاجات مستمرة تطالب بالحكم المدني.

وتزامنا مع قرارات البرهان، أوقف الجيش بث إذاعات الموجات القصيرة ومن بينها "هلا 96" و"مونت كارلو" و"بي بي سي"، كما اعتقل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك والكثير من أعضاء حكومته والسياسيين، إلا أن حمدوك عاد إلى السلطة بموجب اتفاق سياسي أُبرم في الحادي والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر لم يرض الجميع ووصفه البعض بأنه "خيانة".

وتتولى السلطة في السودان حكومة انتقالية حتى إجراء الانتخابات العامة في تموز/يوليو 2023.

ورفضت وزارة الإعلام تجديد رخصة الخدمة العربية لإذاعة "مونت كارلو" التي تبث من باريس فيما حظرت الخدمة العربية لهيئة "بي بي سي".

وقال ابي عبد الحليم مدير البرامج في إذاعة "هلا 96"، "عادت جميع الإذاعات إلى العمل بعد مرور أسبوعين (على الانقلاب) باستثناء هلا وبي بي سي ومونتي كارلو".

وأوضح عبد الحليم أنه "عندما سألنا السلطات عن السبب، تمت احالتنا إلى ضابط جيش قال إنه لديه توجيهات من جهات عليا بسبب خط الإذاعة"، في إشارة إلى رفض المحتوى.

وسمح لإذاعة "هلا 96" باستئناف البث الخميس.

"أطلقوا حرية هلا 96"

تأسست إذاعة "هلا 96" في العام 2014 في ظل حكم البشير وتبث برامجها يوميا على مدار الساعة، وتتمحور على قضايا السياسة والثقافة والرياضة والمنوعات.

وأشار عبد الحليم إلى أن الإذاعة توقفت عن بث برامجها الاعتيادية عندما بدأت الاحتجاجات الشعبية ضد البشير "ورحنا نبث الأغاني الوطنية والحماسية، لكننا لم نتعرض للايقاف إلا مرة واحدة مدتها 24 ساعة".

ويعمل في الإذاعة 35 من الصحفيين ومقدمي البرامج والفنيين والاداريين كلهم دون سن الأربعين.

وحسب الإحصاءات الرسمية في السودان، يمثل الشباب أو من هم دون سن الأربعين نسبة 68% من التعداد الكلي لسكان البلاد والذي يبلغ نحو 48 مليون نسمة.

والأربعاء، نظم عشرات الصحفيين السودانيين وقفة احتجاجية امام مبنى الإذاعة ورفعوا لافتات كُتب عليها "لا لاعتقال الأثير" و"أطلقوا حرية هلا 96".

وطوال حكم البشير ظل السودان يقبع في المرتبة 174 من أصل 180 في مؤشر منظمة "مراسلون بلا حدود" لحرية الصحافة. وعقب الإطاحة بالبشير تحسن ترتيب السودان الذي احتل المرتبة 159 في المؤشر.

وفي بيان أصدرته الشهر الماضي، أشارت المنظمة الدولية إلى أن "الصحفيين السودانيون في حالة حصار منذ يوم وقوع الانقلاب وهذا ما يضع السودان في حالة عزلة عن العالم".

والأسبوع الماضي، قدم أنطونيو غوتيرش الأمين العام للأمم المتحدة تقريره إلى مجلس الأمن الدولي قال فيه إن "الحكومة السودانية في حالة عداء مع الصحفيين".