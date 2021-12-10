المحكمة العليا البريطانية تسمح بتسليم جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة وروسيا تصف القرار بالمشين

اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن قرار المحكمة العليا البريطانية بشأن تسليم جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة الأميركية قرار "مشين".

وقالت زاخاروفا على حسابها على تطبيق تلغرام "هذا القرار المشين في قضية سياسية ضد صحافي وشخصية عامة هو دليل آخر على رؤية عالم آكلي لحوم البشر للثنائي الأنغلو-ساكسوني".

وألغت المحكمة العليا البريطانية، اليوم، الجمعة، قراراً سابقاً وقضت بأن جوليان أسانج، مؤسس ويكيليكس، يمكن تسليمه إلى الولايات المتحدة.

ويوجه قرار اليوم ضربة كبيرة لجهود أسانج لمنع تسليمه إلى الولايات المتحدة حيث سيحاكم بتهم التجسس، على الرغم من أن خيارات الاستئناف تظل مفتوحة أمام فريقه القانوني.

وتم تقديم حزمة من الضمانات هذا العام كجزء من محاولات الولايات المتحدة للتغلب على الحكم الصادر في كانون الثاني/يناير من قبل قاضية المحكمة المحلية فانيسا باريتسر بأن أسانج لا يمكن تسليمه بسبب مخاوف بشأن صحته العقلية وخطر الانتحار في سجن أميركي.

وحكم رئيس المحكمة العليا اللورد بورنيت، إضافة إلى اللورد القاضي هولرويد، اليوم في المحكمة العليا، بإمكانية تسليم المطلوب أميركياً.

واعتبرت المحكمة أن الولايات المتحدة قدمت تأكيدات بشأن المعاملة التي ستخصصها لمؤسس ويكيليكس في حال تسليمه، وبالتالي الاستجابة لمخاوف قاضي المحاكمة.

خلال جلسات الاستئناف بشأن تسليمه التي استغرقت يومين في نهاية تشرين الأول/أكتوبر، سعت الولايات المتحدة إلى طمأنة القضاء بشأن المعاملة التي ستخصص لمؤسس موقع ويكيليكس.