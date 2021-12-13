الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على مجموعة فاغنر الروسية بسبب أعمالها "المزعزعة للاستقرار"

فرض الاتحاد الأوروبي الإثنين عقوبات على مجموعة فاغنر الروسية شبه العسكرية وكذلك 8 أشخاص و3 شركات مرتبطة بها بسبب "أعمال مزعزعة للاستقرار" نفذت في أوكرانيا وفي عدة دول إفريقية، بحسب ما أفادت عدة مصادر أوروبية وكالة فرانس برس.

وافق على القرار بالإجماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المجتمعون في بروكسل على أن يُنشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي حتى يدخل حيز التنفيذ.

في سياق ذي صلة قال مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يوم الاثنين إن الاتحاد الأوروبي يبحث مع الولايات المتحدة وبريطانيا إمكانية فرض حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية على روسيا، ولكن لن يتم اتخاذ أي قرارات يوم الاثنين.

وفرض الاتحاد الأووبي والولايات المتحدة في يوليو تموز 2014 عقوبات اقتصادية على روسيا استهدفت قطاعاتها في مجال الطاقة والأعمال المصرفية والدفاع، ويبحثون حاليا اتخاذ المزيد من الإجراءات إذا حاولت روسيا غزو أوكرانيا بعد حشد قواتها على الحدود.

وقال بوريل للصحفيين لدى وصوله لحضور اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل "نحن نتأهب للردع".

وأضاف "على أي حال سنوجه رسالة واضحة بأن أي عدوان على أوكرانيا سيكلف روسيا الكثير... ندرس مع الولايات المتحدة وبريطانيا ماهية العقوبات التي يمكن فرضها وزمانها وكيفيتها بصورة منسقة".

وتقول روسيا إنها لا تعتزم غزو أوكرانيا وتتهم كييف بنشر نصف جيشها لمواجهة الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا.

ونبه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج مرارا روسيا بأن الحلف يقف إلى جانب أوكرانيا وسط التمركز الكبير وغير المعتاد للقوات الروسية على حدود أوكرانيا.

كان وزراء خارجية مجموعة دول السبع قد حذروا روسيا يوم الأحد من "عواقب وخيمة" إذا هاجمت أوكرانيا.