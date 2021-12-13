شاهد: سقوط شاحنة نقل داخل حفرة بوسط طريق في صربيا

شهدت صربيا حادثاّ غريباً عندما انزلقت شاحنة نقل إلى داخل حفرة كبيرة في أحد شوارع العاصمة بلغراد.

وتكونت الحفرة العميقة بعد تدفق كبير للمياه الموحلة إثر انفجار أحد أنابيب المجاري أسفل الطريق.

ولم يسفر الحادث عن إصابات حيث نجا سائق الشاحنة وقال إنه لم يفطن لما حدث له بالضبط، مؤكداً أنه كان يقود ببطء حين انزلقت شاحنته بشكل مفاجئ.

وقال سكان بالطريق موقع الحادث إنهم أبلغوا عن انفجار الأنبوب الذي وقع قبل يوم كامل من الحادث دون أن يأتي أحد من عمال الصيانة لإصلاحه.