شاهد: شجار في مسابقة ملكة جمال المتزوجات وإصابة الفائزة في صراع على التاج

أشارت الفائزة بمسابقة ملكة الجمال السريلانكية للمتزوجات، التي تم انتزاع التاج منها من قبل كارولين جوري التي فازت باللقب عام 2019، إلى أنها على أتم الاستعداد للصفح ومسامحة جوري وما تسببت به خلال حفل التتويج. وقد تزايدت الدعوات الأربعاء لاتخاذ إجراءات صارمة ضد مهاجميها. وتمت إعادة تتويج بوشبيكا دي سيلفا بعد أن تعرضت لإصابات على مستوى الرأس، إثر شجار نشب على المسرح.

واعتبر بعض ممن شاهدوا حفل التتويج أن ما حدث على المسرح "إهانة لكرامة وحرية المرأة" ورأى آخرون أن الوضع برمته تم بطريقة غير مهنية للغاية.

وعلى ما يبدو فقد ادعت الفائزة بلقب ملكة جمال سريلانكا للمتزوجات لعام 2019 كارولين جوري أن بوشبيكا دي سيلفا غير جديرة باللقب لأنها مطلقة وقد نشب شجار على المسرح بعد أن انتزعت جوري تاج دي سيلفا. وأعيدت الجائزة إلى دي سيلفا، بعد أن أكد منظمو المسابقة أنها ليست مطلقة.

وأوضحت جوري أن "هناك قاعدة تمنع ذهاب الجائزة إلى النساء اللائي تزوجن بالفعل ثم تطلقن، لذلك أتخذ خطوات لجعل التاج يذهب إلى صاحبة المركز الثاني".