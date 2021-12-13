إيران ومسائل ثنائية تتصدر مباحثات رئيس وزراء إسرائيل مع ولي عهد أبوظبي

قال السفير الإسرائيلي لدى الإمارات إن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت سيبحث إيران والمسائل الثنائية خلال لقاء تاريخي مع الحاكم الفعلي للإمارات الإثنين وذلك بعد تواصل الإمارات مع طهران.

وكان القلق المشترك من النشاط الإيراني من أسباب إقامة علاقات بين إسرائيل والإمارات العام الماضي في ظل مبادرة إقليمية قادتها الولايات المتحدة تعرف باسم اتفاقات إبراهام.

وفي الوقت الذي تحاول فيه القوى العالمية إحياء الاتفاق النووي الإيراني أوفدت أبوظبي الأسبوع الماضي مبعوثا إلى طهران. ومن المقرر وصول وفد أمريكي إلى الإمارات هذا الأسبوع لتحذير بنوكها من مخالفة العقوبات المفروضة على إيران.

وإيران ألد أعداء إسرائيل. غير أن بينيت لم يذكرها منذ بدأ يوم الأحد أول زيارة يقوم بها رئيس وزراء إسرائيلي للإمارات وسط تعهدات بتعزيز التجارة الثنائية وغيرها من أشكال التعاون المدني.

وقال أمير حايك السفير الإسرائيلي في أبوظبي "اعتقد أنه لن يكون سرا أن هذا الموضوع (إيران) سيتم تناوله بالتأكيد" في اجتماع بينيت مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وقالت صحيفة إسرائيل هيوم نقلا عن مسؤولين لم تذكر أسماءهم إن من المتوقع أن يطلع بينيت الشيخ محمد على معلومات استخباراتية فيما يتعلق بفصائل مسلحة تدعمها إيران وطائرات مسيرة تزودها بها في المنطقة.

وامتنع حايك عن الخوض في أي تفاصيل تتعلق بإيران. وقال لراديو الجيش الإسرائيلي في مقابلة "رئيس الوزراء لم يأت إلى هنا فقط لتناول المسألة الإيرانية".

وفي الشهر الماضي طرحت إسرائيل إمكانية إقامة دفاعات مشتركة مع دول عربية خليجية ضد إيران. وقال حايك إنه يجري ترتيب مبيعات عسكرية للإمارات رغم أن مصادر إسرائيلية في هذه الصناعة تقول إن إسرائيل لم تعرض حتى الآن نظم دفاعات جوية متقدمة.

وقال حايك "إسرائيل تتعاون مع صديق جديد ومع شريك للأجل الطويل وستكون الاعتبارات اعتبارات دفاعية واعتبارات تتعلق بكيفية العمل مع بلد صديق جدا جدا جدا لإسرائيل".

وبلغ حجم التجارة السلعية الثنائية بين البلدين قرابة 500 مليون دولار حتى الآن في 2021 ارتفاعا من 125 مليونا في 2020 ومن المتوقع أن يواصل نموه بوتيرة سريعة.