نفتالي بينيت يتوجه الى الإمارات الأحد في أول زيارة لرئيس وزراء إسرائيلي

قال المتحدث باسم رئاسة الوزراء الإسرائيلية أوفير جندلمان إن رئيس الوزراء نفتالي بينيت سيتوجه الى الإمارات الأحد بدعوة من ولي عهد أبوظبي في اول زيارة رسمية لرئيس وزراء إسرائيلي منذ إقامة العلاقات بين البلدين العام الماضي.

وأكد جندلمان أن الزعيمين اللذان سيلتقيان غدا سيبحثان تعميق العلاقات الثنائية خاصة في المجال الاقتصادي وفي القضايا الاقليمية مما يساهم في تعزيز الازدهار والرفاهية والاستقرار.

ووقعت إسرائيل في 15 أيلول/سبتمبر 2020 في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وحضوره، اتّفاق إقامة علاقات مع الإمارات.

والإمارات أول دولة خليجية وثالث دولة عربية توقع اتفاق تطبيع للعلاقات مع الدولة العبرية بعد الاردن (1994) ومصر (1979)، وتلتها في ذلك البحرين ثم السودان وأخيراً المغرب.

وتتطلع الإمارات وإسرائيل إلى جني ثمار التطبيع وتحقيق أرباح سريعة بعد التداعيات الاقتصادية السلبية محلياً لأزمة تفشي وباء كوفيد-19، وقد وقعت الدولتان اتفاقات في مجال الإعفاء من التأشيرات والسياحة والمال وغيرها.

ويعتبر الموقف المتقارب من إيران بين إسرائيل وبعض دول الخليج من الأسباب المساهمة في إقامة العلاقات.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد زار الإمارات اواخر حزيران/يونيو الماضي، وقام بتدشين اول سفارة للدولة العبرية في الخليج.