رئيس الوزراء الياباني "يكسر" أسطورة الأشباح في المقر الرسمي لرئاسة الحكومة

أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الإثنين أنه ينام نوماً عميقاً بعدما أصبح أول شخص في هذا المنصب يقطن المقر الرسمي لرئاسة الحكومة الذي يُشاع بأنه مسكون بالأشباح.

وبقي المقرّ الموجود في وسط طوكيو شاغراً خلال ولايات رئيسي الوزراء السابقين يوشيهيدي سوغا وشينزو آبي.

في العام 1936، كان المقرّ مسرحاً لمحاولة انقلاب اغتيل على إثرها مسؤولون كبار من بينهم وزير مال، على يد ضباط شباب في الجيش الإمبراطوري الياباني.

انتشرت شائعات بأن أشباح أشخاص متورّطين في العملية سكنت في ممرات المقرّ، لكن كيشيدا أعلن الإثنين أنه كان يشعر بالارتياح بعد أولى الليالي التي أمضاها في المبنى.

وقال كيشيدا لصحفيين سألوه عما إذا لمح أياً من الأشباح التي يُشاع عنها في المبنى "نمت جيّداً أمس"، مضيفا "لم أرها بعد".