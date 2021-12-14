بلينكن يدعو الصين إلى وقف "الأعمال العدوانية" في منطقة المحيطين الهندي والهادئ

دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جاكرتا الثلاثاء الصين إلى وقف "أعمالها العدوانية" في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وذلك خلال جولة هي الأولى له في جنوب شرق آسيا.

وقال بلينكن في كلمة بجامعة إندونيسيا "نحن مصممون على ضمان حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي، حيث تهدد أعمال بكين العدوانية تبادلات تجارية تزيد قيمتها على ثلاثة تريليونات دولار كل عام".

كما أكد مجددا تمسك واشنطن بـ"السلام والاستقرار في مضيق تايوان" الذي بات أكثر من أي وقت مضى في صلب التوتر الشديد بين أكبر اقتصادين في العالم.

وشدد بلينكن على رغبته في تعزيز التحالفات مع دول المنطقة، متعهدا "حماية حق كل الدول في اختيار طريقها الخاص، بلا ضغط أو ترهيب".

واعتبر أنه "ليست هناك منافسة" بين منطقة تتمحور حول الولايات المتحدة أو تتمحور حول الصين. وقال "هناك كثير من القلق، من شمال شرق آسيا إلى جنوب شرق آسيا، ومن نهر ميكونغ إلى جزر المحيط الهادئ، بشأن أعمال بكين العدوانية".