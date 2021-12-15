بلينكن يختصر جولته في آسيا إثر تسجيل حالة كوفيد ضمن وفده

قرر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأربعاء اختصار جولته في جنوب شرق آسيا بسبب تسجيل حالة كوفيد-19 في الوفد المرافق له، كما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية.

وقال الناطق باسم الخارجية للصحفيين المرافقين للوزير إن محطة بانكوك حيث كان سيلتقي مسؤولين تايلانديين الخميس ألغيت "للحد من المخاطر" و"سيعود وزير الخارجية إلى واشنطن. وأضاف أن "وزير الخارجية أعرب عن أسفه البالغ" للمسؤولين التايلانديين "لعدم تمكنه من زيارة بانكوك هذا الأسبوع".

وأوضح المتحدث في بيان "من أجل تقليل مخاطر العدوى بكوفيد-19 وإعطاء الأولوية لصحة وسلامة وفده وأولئك الذين كان من الممكن أن يخالطهم" قرر أنتوني بلينكن قطع رحلته.

وستتوقف طائرة الوفد الأميركي لفترة قصيرة في تايلاند لاسباب فنية دون إدراج محادثات رسمية على جدول الأعمال، قبل أن تقلع عائدة إلى الولايات المتحدة.

وكانت بانكوك هي المحطة الثالثة والأخيرة في هذه الجولة الآسيوية، بعد جاكرتا وكوالالمبور. بدأ وزير الخارجية جولته بحضور اجتماع وزاري لمجموعة السبع في ليفربول بالمملكة المتحدة، وكان من المقرر في البداية أن يتوقف في هاواي في طريق عودته.

في جاكرتا، القى وزير الخارجية الثلاثاء كلمة تحدث فيها عن استراتيجية الولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، والمتمثلة في تعزيز التحالفات والازدهار في الدول الآسيوية لمواجهة أعمال الصين "العدوانية".