"قاطعوا الدكتور فود".. حملة إلكترونية واسعة للتضامن مع بائع كعك تعرّض للتنمر في لبنان

ضجت منصات التواصل الاجتماعي في لبنان الإثنين، بمقاطع فيديو تظهر تعرض بائع كعك بسيط في مدينة طرابلس شمال البلاد للتنمر من أحد صناع المحتوى على منصة تيك توك.

وأطلق رواد التواصل الحملة الإلكترونية "#قاطعوا_دكتور_فود" لدعم بائع الكعك الحاج هيثم ضناوي ودعوة المارة في الشارع لقصده وشراء الكعك منه، كما انتقد نشطاء آخرون تصرف التنمر الذي قام به جورج ديب ضد الرجل البسيط الذي يعمل بجد لسد حاجيات أسرته.

دعم الحاج هيثم

قال أحمد زكريا في تغريدة نشرها عبر حسابه على تويتر: "شكرا لكل شخص نزل لعند العم هيثم بائع الكعك، وجبر بخاطره.. كانت خير وخلت يلي ما بيعرفك يعرفك. أما بالنسبة للشخص يلي أهان العم هي الطبقة يلي عايشين بوهم وكبرياء عالي جدا فقط لأن معهم مصاري أو عندهم شوية متابعين زيادة.. بكل الاحوال العم هيثم صاحب القلب الصافي بمثل شعب طرابلس الطيب".

وعلق محمد في منشور كتب فيه: "انا بشوف انو تتركو هل الناس الكادحين المحترمين بحالن هيدا العم ما ألو بهيك شغلات وهيك أمور بايخه كل همه يعيش محترم وما يحتاج شي ولا يطلب من حدا شي العم مكافح وبيشتغل من عرق جبينه وحتى كلمة حرام او شقفة مش مقبوله بحقه بتتعاطف معه ك انسان كادح".

وكتب يوسف شرف الدين: "العم هيثم ضناوي صاحب أطيب كعكة طرابلسية بعاصمة الشمال يمثلني".

ونشر ابن جبيل مقطع فيديو بعد أن زار الحاج هيثم واشترى منه كعكة بقيمة ألف كعكة، وقال: "زرنا اليوم السيد هيثم، خينا وصديقنا عمر بعتله حق ألف كعكة عيدية ليبلش سنته بفرح وامل. ما تفكرو إنسان فيه يسكر باب رزق حدا، ديماً الله بيفتحله بواب جديدة".

وأضاف: "رسالتنا لكم، وقفو تشهرو مريضو النفوس لبيدعسو على أوجاع الناس لينشهرو".

ولم تخلُ التعليقات على منصات التواصل من التعلقيات المعبرة عن مدى استياء الشارع اللبناني من التنمر الذي واجهه الحاج هيثم في طرابلس والهجوم الشرس على صانع المحتوى.

كتب عباس زهري في تغريدة: "الإنسان الطبيعي لما يغلط بصور فيديو وبقول انا غلطت وبعتذر. الإنسان البهيم بيعمل مثل هيدا الفيديو".

مقاطع فيديو قديمة

عند انتشار الحملة على مواقع التواصل، أعاد بعض النشطاء نشر مقاطع فيديو قديمة لجورج ديب أو "الدكتور فود" لتسليط الضوء مرة أخرى على المستوى المتدني للمحتوى الذي يقدمه عبر حسابه على تيك توك وانتقاد تصرفاته غير المسؤولة.

وكتب جاد معلقا على فيديو يظهر فيه صانع المحتوى وهو يسرق "العيش المصري" أو رغيف الخبز: "سرق من بائع متجول في مصر لا تفاجئني تصرفاته الغريبة على الإطلاق".

ونشر مستخدم آخر فيديو: "العالم ما معها تاكل وهيدا نازل لعب بالأكل".

تعتبر "الكعكة الطرابلسية" واحدة من الوجبات السريعة المعروفة في لبنان، وتباع على عربات الباعة المتجولين، حيث تُشوى وتوضع فيها الجبنة، أو الزعتر وغيرها من النكهات التي يختارها الزبون.

وتتزامن هذه الحملة الإلكترونية مع الحالة الاقتصادية المتدهورة التي يعيشها الشعب اللبناني، خاصة الطبقة المتوسطة والفقيرة إذ أرغمت العديد من المحلات التجارية الصغرى والكبرى على إقفال أبوابها نتيجة لتدهور العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي.