الدنمارك تخطط لاستئجار 300 زنزانة في كوسوفو

أعلنت الدنمارك الأربعاء أنها تخطط لاستئجار 300 زنزانة سجون في كوسوفو من أجل السجناء الذين يقضون آخر شهور أحكامهم.

وقالت وزارة العدل الدنماركية التي قدّمت مشروعها أمس، الأربعاء، والتي تعاني من أزمة اكتظاظ السجون في البلاد، إن الزنزانات في كوسوفو سيشغلها السجناء الأجانب، على أن يتم ترحيلهم بعد انقضاء أحكامهم.

وتقضي خطة وزارة العدل أيضاً بزيادة 326 مكاناً مخصصاً للسجناء في البلاد بين 2022 و2025.

والعام الماضي تم ترحيل 350 سجيناً من السجون الدنماركية إلى سجون أخرى خارج البلاد مع اقتراب انتهاء أحكامهم.

وازداد عدد السجناء في الدنمارك بنسبة 19 بالمئة إلى أكثر من 4 آلاف سجين في بداية 2021 بحسب ما تشير إليه الإحصائيات الرسمية، كما أن السجون حالياً تعمل بنسبة 100 بالمئة من طاقتها الاستيعابية.

وخلال الفترة نفسها انخفض عدد حراس السجون في البلاد بنسبة 18 بالمئة.

وقال وزير العدل نيك هيكيراب في بيان إن الدنمارك سينقصها نحو 1000 مكان في السجون بحلول 2025، مضيفاً أن الخطة الجديدة ستؤمن 300 سجين في كوسوفو إضافة إلى مئات الأمكنة في البلاد.

وتشتهر الدنمارك بسجونها المفتوحة المخصصة فقط للسجناء الذي حكموا بالسجن لفترة تقل عن 5 سنوات.

في الوقت ذاته، ثمة 1642 سجيناً في سجون كوسوفو حالياً، بنسبة 97 بالمئة من القدرة الاستيعابية الكاملة، بحسب ما تشير إليه إحصائيات المركز الدولي لدراسات السجون ومقره في لندن.

وكانت النروج وبلجيكا استأجرتا سابقاً زنازين في هولندا.