انتقاما من التكتل..مطعم يحظر دخول مواطني دول الاتحاد الأوروبي في كوسوفو

حظر مطعم في كوسوفو، دخول مواطني دول الاتحاد الأوروبي انتقاما من عدم اعتماد التكتل حرية التنقل دون تأشيرة لحاملي جوازات سفر كوسوفو في الاتحاد الأوروبي.

وقال شبجتم بفقيلي، صاحب المطعم الموجود في العاصمة بريشتينا: "جاءت الفكرة كعلامة على التمرد واليأس. قبل ورود الأخبار بأن تأشيراتنا ألغيت حلم الموظفون الذين يعملون هنا بزيارات ورحلات وكنا سعداء بذلك... عندما أدركنا أن حصولنا على التأشيرة لن يحدث فقد أصابنا اليأس. لقد شعرنا بالضيق لأننا رأينا أننا تعرضنا للإذلال نوعا ما ".

كانت كوسوفو تأمل أن يتم قبولها في مخطط يسمح لمواطنيها بالسفر بدون تأشيرة إلى منطقة شنغن الأوروبية، ولم يتم اعتماد الإجراء خلال قمة الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، بالرغم من حصول كوسوفو على تأهيل من قبل المفوضية الأوروبية قبل 4 سنوات.

يجدر بالذكر أن على سكان كوسوفو استكمال العديد من الملفات والطلبات لتأمين المستندات المطلوبة للحصول على تأشيرة سفر أوروبية.