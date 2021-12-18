هل ستصبح اللغة العربية خامس لغات الفيفا الرسمية؟

سوف يقدّم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جاني إنفانتينو اقتراحا بأن تصبح اللغة العربية لغّة رسمية في منظمته، حسب ما أعلنت الأخيرة السبت على هامش كأس العرب المقامة في قطر.

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم في بيان "يُوافق اليوم الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، وختام منافسات النسخة الأولى من كأس العرب لعام 2021. وتقديراً لأهمية اللغة العربية، والتي يتحدّث بها 450 مليون عربي يعيشون في أكثر من 20 دولة ناطقة باللغة العربية إلى جانب ملايين العرب حول العالم، سيقدّم رئيس فيفا اقتراحاً بأن تُصبح اللغة العربية، لغة رسمية في الاتحاد".

وهذه النسخة الأولى من كأس العرب تقام تحت مظلة فيفا.

وأضاف فيفا أن هذا الاقتراح يأتي "عقب مناقشات طويلة مع الشركاء في قطر ومن كافة أرجاء الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ويتزامن مع ختام كأس العرب التي شهدت مشاركة 23 منتخباً، مع الأدوار التمهيدية، من أنحاء العالم العربي، في احتفالية رائعة بكرة القدم تجسّدت فيها قيم الوحدة والتضامن في العالم العربي والمنطقة".

يُذكر أن اللغات الرسمية الأربع لفيفا حالياً هي الإنكليزية والفرنسية والألمانية والاسبانية.