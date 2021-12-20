نذير شؤم للسيارات الكهربائية

ارتفع سعر أحد المستلزمات الرئيسية لبطاريات السيارات الكهربائية والهواتف الذكية، أكثر من ثلاثة أضعاف هذا العام، في وقت ارتفع فيه الاستثمار في صناعة السيارات الكهربائية.

فكربونات الليثيوم تعد مادة رئيسية لصناعة بطاريات أيونات الليثيوم، ويصل سعر علب بطاريات سيارة كهربائية عديد آلاف الدولارات، ويعتبر الحفاظ على سعرها منخفضا، جزءا من جعل العربات الكهربائية ميسورة التكلفة.

ويراهن التجار والمشترون من الشركات على ندرة كربونات الليثيوم، على مدى السنوات القليلة المقبلة، ما أدى إلى زيادة سعرها، وفقا لتقرير وول ستريت جورنال.