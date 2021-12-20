الشرطة الفرنسية: رجل مسلح بسكين يحتجز امرأتين كرهينتين في باريس

قالت مصادر في الشرطة الفرنسية إن رجلاً مسلحاً بسلاح أبيض ومعروف بأنه مصاب باضطرابات نفسية يحتجز اليوم، الإثنين، امرأتين كرهينتين في الدائرة الثانية عشرة من العاصمة باريس، مستبعدة أن يكون العمل إرهابياً.

وقالت الشرطة إن الرجل، الذي يبلغ من العمر نحو 50 عاماً، يحتجز السيدتين في متجر صغير في حي "باستيل" في العاصمة، حيث توجهت قوات الشرطة والتدخل الخاص إلى المنطقة.

وأضاف مصدر في الشرطة أن الرجل "المعروف محلياً بأنه يعاني من اضطرابات نفسية" طلب التحدث إلى وزير العدل إريك دوبون-موريتي.

وقال صموئيل، أحد سكان المنطقة، إنه تم إنشاء محيط أمني كبير بين فوبور سان أنطوان وشارع كروزاتير، موضحاً أن الفندق قد أغلق أبوابه. وأضاف هذا الشاهد أنه تم حشد العشرات من سيارات الشرطة وسائقي الدراجات النارية وجنود من فرقة تدخل خاصة.