الشرطة الفرنسية تقتل رجلا مسلحا في مدينة غرونوبل

أطلقت الشرطة الفرنسيةالنار على مسلح يبلغ من العمر 24 عامًا كان على متن دراجة نارية في وقت متأخر من بعد ظهر يوم الخميس في وسط مدينة غرينوبل، فأردته قتيلا.

وذكرت مصادر أمنية فرنسية، أنه عند حوالي الساعة 6 من مساء يوم الخميس الواقع في 7 يوليو/تموز توجهت الشرطة إلى وسط المدينة في بلاس دابريل.

وبحسب وسائل إعلام محلية، أشهر الرجل سلاحه في وجه رجال الشرطة لدى وصولهم إلى الساحة، مما أجبرهم حينها على استخدام أسلحتهم.

وكان سكان المدينة قد أبلغوا عن وجود دراجة نارية كان على متنها رجلين، أحدهما بحوزته سلاح حربي.

وأعلن المدعي العام في غرونوبل عن وفاة المسلح بعد أن أطلقت الشرطة النار عليه. وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.