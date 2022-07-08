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فرنسا

الشرطة الفرنسية تقتل رجلا مسلحا في مدينة غرونوبل

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بقلم:  يورونيوز
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مقتل شاب مسلح على يد شرطة غرونوبل الفرنسية
مقتل شاب مسلح على يد شرطة غرونوبل الفرنسية   -   حقوق النشر  AFP

أطلقت الشرطة الفرنسيةالنار على مسلح يبلغ من العمر 24 عامًا كان على متن دراجة نارية في وقت متأخر من بعد ظهر يوم الخميس في وسط مدينة غرينوبل، فأردته قتيلا. 

وذكرت مصادر أمنية فرنسية، أنه عند حوالي الساعة 6 من مساء يوم الخميس الواقع في 7 يوليو/تموز توجهت الشرطة إلى وسط المدينة في بلاس دابريل.

وبحسب وسائل إعلام محلية، أشهر الرجل سلاحه في وجه رجال الشرطة لدى وصولهم إلى الساحة، مما أجبرهم حينها على استخدام أسلحتهم.

وكان سكان المدينة قد أبلغوا عن وجود دراجة نارية كان على متنها رجلين، أحدهما بحوزته سلاح حربي.

وأعلن المدعي العام في غرونوبل عن وفاة المسلح بعد أن أطلقت الشرطة النار عليه. وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.