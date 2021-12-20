شاهد: اصطدام شاحنة مدنية بمركبة عسكرية أمريكية في ألمانيا

اصطدمت شاحنة نقل بضائع بموكب مركبات عسكرية أمريكية صباح الإثنين على طريق سريع في بافاريا في ما وصفته الشرطة الألمانية بأنه حادث. وقال الجيش إنه لم تسجل أي إصابات بين أفراد الجيش الأمريكي الذين كانوا متواجدين على متن المركبات العسكرية المتضررة لكنه تم نقل ثمانية إلى المستشفى لإجراء فحص احترازي.

وقع الحادث على الطريق السريع "3 ألف" بالقرب من نيوماركت في دير أوبربفالز. وكان موكب المركبات العسكرية الأمريكية متوقفاً على الشريط الجانبي للطريق السريع حين اصطدمت شاحنة مفصلية بإحدى المركبات من الخلف.

وقالت قيادة تدريب الجيش السابعة، إن شاحنة تابعة للجيش كانت متجهة من هوهينفيلس باتجاه غرافنوهر توقفت على جانب الطريق السريع بعد أن انفصلت عن بقية القافلة.

وأضافت القيادة أن حادث السير وقع بينما كانت المركبة العسكرية تنتظر باقي مركبات الموكب حيث اصطدمت شاحنة تجارية مدنية بالموكب ما أسفر عن إلحاق الضرر بثلاث مركبات تابعة للجيش الأمريكي.