ألمانيا بصدد تشديد إجراءاتها لاحتواء تفشي كوفيد-19

يجتمع اليوم الثلاثاء المستشار أولاف شولتس بحكام الولايات الألمانية الستة عشر للاتفاق على حزمة من الإجراءات الجديدة التي سيتم فرضها بعد فترة أعياد الميلاد للحد من انتشار كوفيد-19.

وكانت لجنة الخبراء الألمان قد طالبت باتخاذ إجراءات أكثر تشدداً من تلك المتبعة حالياً في أقرب وقت ممكن وخاصة تقييد التجمعات وتحجيم الاتصال المطبق حالياً على من لم يتلقوا اللقاح المضاد لكوفيد-19 ليشمل الملقحين أيضاً.

ولا يبدو حتى الآن أن الحكومة الألمانية تتجه نحو فرض إغلاق شامل جديد.

وطبقاً لوسائل إعلامية ألمانية، من المنتظر أن تشمل الإجراءات الجديدة إغلاق الملاهي الليلية بعموم البلاد، على عكس ما هو متبع حالياً من إغلاقها فقط بالمناطق التي يرتفع فيها معدل الإصابات المحلي.

كذلك سيتم فرض قيود على إقامة الفعاليات العامة والفنية والرياضية بالإضافة إلى حظر التجمعات بين أكثر من 10 أشخاص.

وتسابق السلطات الألمانية الزمن من أجل منح الجرعات الثالثة المعززة من اللقاح لأكبر عدد ممكن من الأشخاص حيث تم حقن حوالي مليون جرعة يومياً خلال الأسبوع الماضي.

إلا أن المشكلة تمكن فيمن لم يتلقوا أي جرعات من لقاح كورونا في ألمانيا حتى الآن وهم حوالي 30% من المواطنين والمقيمين.

وحذر وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ من أن ألمانيا تواجه "موجة خامسة ضخمة" من الوباء بسبب انتشار سلالة أوميكرون.

وسجلت ألمانيا أمس الاثنين 23,428 إصابة جديدة بكوفيد-19 بمعدل 306.4 حالة لكل 100 ألف شخص.