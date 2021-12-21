تعرف على آخر الإجراءات التي اتخذتها دول حول العالم لكبح انتشار أوميكرون

يعيش العالم آخر أيام 2021 على وقع مستجدات متحور أوميكرون الذي أزّم الوضع الوبائي في عدة دول من العالم. وعليه، وجدت الحكومات نفسها مجبرة على اتخاذ قرارات وفرض قيود يراها البعض قاسية، خصوصاً وأنها ستحرم كثيرين من الاستمتاع بفترة الأعياد.

أدناه لمحة عن الإجراءات الجديدة المتخذة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأماكن أخرى من العالم.

واشنطن جاهزة إذا لزم الأمر

أصبح أوميكرون المتحور المهيمن إلى حد كبير في الولايات المتحدة (73.2 في المئة من الإصابات الجديدة) حيث من المقرر أن يعلن الرئيس جو بايدن تدابير وقائية جديدة الثلاثاء.

ولا تخطط إدارة بايدن لفرض إغلاق في الولايات المتحدة، لكن السلطات ستوزع 500 مليون فحص مجاناً، وتستدعي الكوادر الطبية العسكرية إذا لزم الأمر وتزيد قدرة التطعيم وفقاً للبيت الأبيض، مع تخصيص مبالغ كبيرة بهدف مكافحة الوياء.

فرنسا نحو العمل بجواز التطعيم

قال غابرييل أتال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية الثلاثاء إن فرنسا ستقر قانوناً يحوّل "الجواز الصحي" اللازم لممارسة بعض المهن والذهاب إلى دور السينما والحانات إلى "جواز تطعيم" خلال النصف الأول من كانون الثاني/يناير المقبل.

وأضاف أتال "الموجة التي تنتظرنا ستكون عالية"، مضيفاً أن 20 بالمئة من الإصابات بكوفيد-19 في فرنسا ناجمة عن المتحور أوميكرون الذي ينتشر بسرعة، لا سيما في منطقة باريس.

وعلى النقيض من حكومات أوروبية أخرى، استبعد أتال فرض المزيد من القيود، قائلاً إن البلاد لديها الوسائل اللازمة لمكافحة الموجة القادمة من الإصابات من خلال حملة التطعيم والفحص الجماعي.

ألمانيا تفرض قيوداً في فترة الأعياد

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس الثلاثاء أنه في مواجهة المتحور أوميكرون، ستحد ألمانيا من الاتصال حتى بين الأشخاص الذين تم تطعيمهم، عبر حصر عدد الضيوف في احتفالات العام الجديد بعشرة. وقال شولتس بعد اجتماع مع قادة المقاطعات الـ16 إن الوقت لم يعد وقتاً للاحتفالات و"قضاء أمسيات مع ضيوف كثيرين" مؤكداً أن الموجة الخامسة من الوباء باتت على الأبواب.

وستغلق النوادي والملاهي أبوابها في جميع أنحاء ألمانيا.

السويد تشدد القيود

أعلنت الحكومة السويدية الثلاثاء أن البلاد ستفرض سلسلة إجراءات، تتراوح من العمل من المنزل إلى الاستخدام الموسع للشهادة الصحية في مواجهة الزيادة في حالات كوفيد-19. واعتباراً من 23 كانون الأول/ديسمبر يجب تعميم العمل من المنزل، وسيتعين ضمان مقاعد للمشاركين في فعاليات تضم ما بين 20 و500 شخص أما تلك التي تضم جمهوراً أكبر فيجب أن تطلب إبراز شهادة تطعيم.

البرتغال تفرض قيوداً جديدة

أعلن رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا الثلاثاء أن الحكومة البرتغالية قررت فرض سلسلة جديدة من الإجراءات ابتداء من الأسبوع المقبل في مواجهة المتحور أوميكرون الذي صار يمثل نصف الإصابات الجديدة تقريباً في البلاد. وعليه، سيصبح العمل من المنزل إلزامياً لمدة أسبوعين، وسيتم إغلاق الحانات والنوادي الليلية.

اختبارات إجبارية في قبرص

أعلنت قبرص الثلاثاء فرض اختبارات كوفيد-19 بشكل أسبوعي على جميع موظفي القطاعين العام والخاص الذين لم يحصلوا على جرعة معززة مع اقتراب عطلة عيد الميلاد.

إسرائيل: جرعة رابعة

وافق المشرعون الإسرائيليون الثلاثاء على إضافة الولايات المتحدة إلى "القائمة الحمراء" التي يمنع السفر اليها وتشمل أكثر من 50 دولة، مع انتشار المتحوّر أوميكرون من كوفيد-19. وبين الدول التي أضيفت إلى القائمة كندا وألمانيا وبلجيكا.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، الثلاثاء، إن الحكومة اتخذت القرار بإعطاء جرعة رابعة لمن تتخطى أعمارهم 60 عاماً، إضافة إلى الطواقم الطبية، بناء على توصية لجنة من الخبراء.

ونقلت رئاسة الحكومة الإسرائيلية عن بينيت قوله إن "سكان إسرائيل كانوا أوائل من تلقوا الجرعة اللقاحية الثالثة المضادة لكوفيد-19، ونحن نواصل الريادة مع الجرعة الرابعة أيضا.

وكان مستشفى إسرائيلي أكد في وقت سابق اليوم، الثلاثاء، أول حالة وفاة معروفة بسبب المتحور أوميكرون، لكنه قال إن المتوفي كان يعاني من مشكلات صحية سابقة.

بريطانيا قد تلجأ إلى قيود بعد العيد

رفض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون فرض مزيد من القيود في إنجلترا قبل عيد الميلاد على الرغم من اعترافه بأن متحور أوميكرون ينتشر بسرعة "لم تشهدها البلاد من قبل".

وقال جونسون إنه لا يمكن استبعاد أي تدابير أخرى بعد عيد الميلاد، مضيفاً أن الحكومة ستراقب البيانات باستمرار، وستفعل كل ما يلزم لحماية الصحة العامة".

13 مليون فحص في الصين

بدأت مدينة شيان الصينية الكبرى (شمال) الثلاثاء بفحص جميع سكانها البالغ عددهم 13 مليوناً بعد اكتشاف نحو 40 حالة إصابة جديدة. وأعلنت الصين القضاء على الوباء على أراضيها منذ ربيع 2020، لكنها ما زالت تواجه بانتظام بؤرًا صغيرة متفرقة، وعادة ما يتم احتواؤها في غضون أسابيع قليلة عن طريق الفحص والقيود الصارمة.

حجر صحي على المسافرين في تايلاند

أعادت تايلاند فرض الحجر الصحي الإلزامي على السياح الأجانب الثلاثاء وألغت قرار السفر دون حجر صحي حيث تسعى المملكة إلى وقف انتشار أوميكرون.

أكثر من 5.35 مليون وفاة

حتى هذا الثلاثاء، تسبّب فيروس كورونا بوفاة ما لا يقل عن 5.35 ملايين شخص في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية كانون الأول/ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة.

والدول التي سجلت أعلى عدد وفيات منذ كانون الثاني/يناير 2020 هي الولايات المتحدة (807.952) تليها البرازيل (617.873) ثم الهند (478.007) وروسيا (299.249).