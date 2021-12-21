إطلاق سراح إحدى الرهينتين اللتين احتجزهما مسلح بباريس

إطلاق سراح إحدى الرهينتين اللتين احتجزهما مسلح بباريسمحادثة
بقلم: يورونيوز مع أ ف ب
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أعلنت السلطات الفرنسية مساء الاثنين أن رجلا يحمل سكينا كان يحتجز امرأتين داخل متجر في باريس منذ فترة بعد الظهر، قد أطلق سراح إحداهما.
وكتبت شرطة العاصمة الفرنسية على تويتر أن الرجل أطلق سراح إحدى الرهينتين التي لم تصب بأذى. وأضافت أن المفاوضات لا تزال جارية عبر لواء البحث والتدخل.
واستُبعد الطابع الإرهابي في هذه القضية حسب مصدر في الشرطة. والرجل البالغ 56 عاما لديه سجل من الاضطرابات النفسية.
وكان الرجل دخل نحو الساعة 15,20 (14,20 ت غ) إلى مركز تجاري بالقرب من حي الباستيل حيث أقدم على احتجاز المرأتين.
وطالب الرجل لقاء وزير العدل الفرنسي إريك دوبون موريتي دون الإفصاح عن غرضه من ذلك. وكان الوزير قد أبلغ المفاوضين أنه على استعداد للقاء الخاطف إذا تطلب الأمر ذلك.