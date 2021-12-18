السلطات الفرنسية تمنع جماهير منتخبي الجزائر وتونس من الاحتفال في باريس ومارسيليا

فرضت السلطات الفرنسية إجراءات مشددة لمنع جماهير منتخبي الجزائر وتونس من الاحتفال في العاصمة باريس وكذلك في مارسيليا، بعد المباراة النهائية لبطولة كأس العرب للعام 2021 المقامة في قطر، والمقررة مساء اليوم السبت.

ونقلت مصادر إعلامية فرنسية عن مسؤولين في مقر شرطة العاصمة أن ثمة قرار رسمي يقضي بفرض إجراءات أمنية في منطقة الشانزليزيه ومحيطها بدءاً من ظهر اليوم وحتى صباح يوم غدٍ، وذلك للحيولة دون تجمّع جماهير المنتخب الفائز تحسباً من اندلاع تجاوزات وأعمال شغب.

وأضافت المصادر أن الشرطة في مرسيليا الساحلية جنوبي البلاد اتخذت من ناحيتها قرارا مماثلاً يقضي بحظر أية مسيرة أو تجمع في شوارع المدينة بدءاً من المساء وحتى الصباح.

وحذرت السلطات الفرنسية من أن أي مشجّع لمباراة تونس والجزائر سيخالف التعليمات ويحتفل في محيط شانزليزيه أو في وسط مدينة مارسيليا، سيتعرض للاعتقال أو للغرامة المالية، وذلك وفقاً للمصادر الإعلامية الفرنسية.

وكان المنتخب الجزائري تأهل إلى النهائي في بطولة كأس العرب بفوزه على نظيره القطري صاحب الأرض والجمهور بنتيجة (2/1)، وقبله تأهل المنتخب التونسي على منافسه المصري بهدف وحيد سجله عمر السولية ضد مرماه في آخر دقيقة من اللقاء.