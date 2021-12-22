مقترحات أوروبية لمكافحة الشركات الوهمية والتجاوزات الضريبية

اقترحت المفوضية الأوروبية جملة إجراءات من شأنها تسهيل عمليات الكشف عن الشركات الوهمية التي ليس لديها أنشطة اقتصادية حقيقية، وذلك لمنعها من الحصول على مزايا ضريبة ومكافحة تجاوزاتها الضريبية.

وأوضحت المفوضية الأوروبية أن مقترحاتها التي تحتاح إلى موافقة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ستساعد السلطات الوطنية على تحديد هوية الشركات الوهمية من خلال نظام الفرز وتحليل المعطيات كالدخل والمعاملات الإدارية.

وقال المفوض الأوروبي المكلف بالشؤون المالية والاقتصادية باولو جينتيلوني: إن "هذه خطوة مهمة أخرى في معركتنا ضد التهرب الضريبي في الاتحاد الأوروبي".

وفقًا لتقديرات الاتحاد الأوروبي، فإن التهرب الضريبي يتسبب بخسارة للتكتّل تصل إلى ترليون يورو في العام.

وفيما يتعلق بمعدّل الضريبة للشركات الكبيرة متعددة الجنسيات، قدّمت المفوضية مقترحاً يضمن وجود حد أدنى لمعدّل الضريبية المفروض عليها، وقال الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي إن هذا المقترح سيساعد في تنفيذ الاتفاق الذي توصلت إليه 130 دولة في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي بهدف إجراء تغييرات شاملة على كيفية فرض الضرائب على الشركات العالمية الكبرى، وثبّت الاتفاق حينها حداً أدنى لمعدل الضريبة على الشركات في العالم بنسبة 15 بالمائة، وذلك للحيلولة دون تحويل الأرباح إلى البلدان ذات الضرائب المنخفضة.