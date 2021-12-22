السعودية ترد على اتهامات طهران بشأن تأخر إجلاء مبعوث إيران في اليمن قبل وفاته بكوفيد

قال التحالف الذي تقوده السعودية ويقاتل الحوثيين في اليمن الأربعاء إنه ساعد في إجلاء المبعوث الإيراني المريض من البلاد قبل وفاته رافضا اتهاما إيرانيا بأنه مسؤول عن تأخر إجلاء السفير.

وقالت إيران الثلاثاء إن مبعوثها إلى جماعة الحوثي اليمنية حسن إيرلو توفي متأثرا بإصابته بكوفيد-19 بعدما أُعيد للبلاد الأسبوع الماضي، محملة السعودية مسؤولية تأخير نقله من العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال التحالف الذي يقاتل جماعة الحوثي منذ العام 2015 في بيان إن "قيادة القوات المشتركة للتحالف قدمت كافة التسهيلات والتصاريح الخاصة بالعبور، وكذلك الدعم اللوجستي لطائرة الإخلاء الطبي التابعة للقوات الجوية العراقية" التي نقلت السفير من صنعاء إلى البصرة في العراق.

وأضاف أنه بدأ في تسهيل نقل السفير "لاعتبارات إنسانية تقديرا لوساطة دبلوماسية من الأشقاء في سلطنة عمان وجمهورية العراق بعد أقل من 48 ساعة من الإبلاغ عن حالته الصحية". ولم يوضح البيان الحالة الصحية التي كان إيرلو يعاني منها.

بدأت السعودية وإيران محادثات مباشرة هذا العام في وقت تحاول فيه القوى العالمية إنقاذ الاتفاق النووي مع طهران وتقود الأمم المتحدة جهودا لإنهاء الحرب في اليمن.

وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية في ديسمبر- كانون الأول الماضي إيرلو على قائمتها السوداء وقالت إنه مسؤول في فيلق القدس، ذراع الحرس الثوري الإيراني في الخارج.

وقال مصدران سياسيان يمنيان مقربان من الحركة ومصدر أجنبي إن إيرلو لم يكن يظهر كثيرا في العلن في الآونة الأخيرة بسبب مرضه وبسبب التوترات السياسية.

تدخل التحالف بقيادة السعودية في اليمن عام 2015 لمحاربة الحوثيين المتحالفين مع إيران بعدما أخرجت الجماعة الحكومة المعترف بها دوليا من العاصمة صنعاء.