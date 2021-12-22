المملكة المتحدة تسجل أكثر من 106 آلاف إصابة يومية بكوفيد في عدد قياسي جديد

سجلت المملكة المتحدة حوالي 106122 إصابة جديدة بفيروس كورونا الأربعاء بحسب التقرير اليومي للسلطات الصحية، وهو رقم قياسي جديد يدل على تفشي متغير أوميكرون الأكثر عدوى في البلاد.

وسجلت بريطانيا، التي تعد واحدة من أكثر الدول تضررا في العالم من الفيروس 147573 حالة وفاة منذ بداية الوباء، منها 140 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية. وقد ثبتت إصابة أكثر من 11.6 مليون شخص في المملكة المتحدة بالفيروس التاجي منذ ظهوره لأول مرة في الصين في ديسمبر- كانون الأول 2019.

أظهرت حصيلة رسمية أن أكثر من 275.18 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و659608.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر- كانون الأول 2019.