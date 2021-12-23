وفاة اللاعب مخلد الرقادي أثناء الإحماء .. عُمان تبكي من الفاجعة وانتقادات لاذعة لاتحاد الكرة العماني

توفي لاعب نادي مسقط العُماني، مخلد الرقادي، أثناء الإحماء قبيل انطلاق إحدى مباريات فريقه مع نادي السويق ضمن الجولة السادسة من الدوري المحلي لكرة القدم، في مشهد مأساوي.

ويظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي من الاستديو التحليلي للمباراة على القناة العمانية الرياضية، اندهاش المذيع وضيوفه من عدم بدء المباراة في موعدها المحدد، ليتبين لاحقا أن المباراة ستتأجل بسبب وقوع حالة وفاة في الملعب.

وفارق مخلد الرقادي، البالغ من العمر 29 عاما، الحياة بالرغم من محاولة الجهاز الطبي نقله إلى المستشفى فور سقوطه أثناء عملية الإحماء.

ثم أعلنت وكالة الأنباء العمانية في تغريدة عبر تويتر، أن "الرقادي توفي في المستشفى الذي نقل إليه إثر سقوطه أثناء الإحماء قبل انطلاق مباراة فريقه مع نظيره السويق".

وتقدم مجلس إدارة الاتحاد العماني بالتعازي إلى أسرة الفقيد مخلد بن حمد الرقادي.

جدل وتساؤلات

أثار هذا الخبر المحزن والمفاجئ الكثير من الجدل والتساؤلات لدى رواد منصات التواصل الاجتماعي حول الأجهزة الطبية المتوفرة لسلامة اللاعبين على أرضية الملعب.

وأشار خالد بن حمد البوسعيدي، رئيس اللجنة الأولمبية العمانية، إلى ضرورة معالجة أوجه القصور في الملاعب الرياضية وضمان تطبيق البروتوكولات الطبية اللازمة ليتم اتّباعها من قبل جميع الأطراف المعنية أثناء المباريات والتمارين.

كما تساءل ضياء بن سعيد في تغريدة نشرها عبر حسابه على تويتر عما إذا كان الفريق العماني يتوفر بالفعل على جهاز صدمات القلب الكهربائية الخارجي الآلي (AED) لفحص قلب المريض وتوفير صدمة كهربائية في حال توقّف القلب عن النبض بشكل طبيعي.

بدوره، استنكر محمد سهيل موقف اتحاد كرة القدم العماني من قرار استئناف المباراة بعد ساعتين فقط من وفاة اللاعب.

يذكر أن مخلد الرقادي لعب في مركز الدفاع لنادي مسقط وسبق له اللعب ضمن فريق نادي فنجاء ونادي صور في دوري المحترفين العماني، وكان أيضا لاعبا في المنتخب الوطني العماني.