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الولايات المتحدة الأمريكية

شاهد: العثور على "كبسولة زمنية" تعود لعام 1875 أسفل تمثال في فرجينيا

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بقلم:  يورونيوز
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شاهد: العثور على "كبسولة زمنية" تعود لعام 1875 أسفل تمثال في فرجينيا
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عُثر أمس الأربعاء على تقويم مغطى بالصدأ ومغلف بالقماش يعود إلى عام 1875 وعملة فضية داخل صندوق ظل موجودا تحت تمثال شاهق للجنرال الكونفدرالي الأمريكي روبرت إي. لي. في فرجينيا لأكثر من 130 عاما.

كذلك عُثر على كتيب من نوع ما وكتاب ممزق وبغلاف وردي وهو نسخة من "عشاق الهوجوينت: حكاية السيادة القديمة" للكولينسون بييربونت إدواردز بورغوين.

واحتوى الصندوق على ثلاثة كتب في المجموع بدا وأن جميعها تضررت بسبب المياه.

قال الحاكم رالف نورثام إن الكتب، بمجرد تجفيفها، ستلقي الضوء وتساعد على معرفة ما كان يفكر فيه الناس هنا في أواخر القرن التاسع عشر.